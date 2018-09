Too Kyo Games è guidata dai creatori di Danganronpa e Zero Escape; 4 progetti in sviluppo

L'arcano è infine stato svelato. Too Kyo Games, nuova e misteriosa software house giapponese presentata al mondo pochi giorni fa, è guidata da Kazutaka Kodaka (creatore della serie Danganrompa), Kotaro Uchikoshi (creatore della serie Zero Escape) e altre figure di spicco dell'industria videoludica nipponica.

Director / Sceneggiatore: Kazutaka Kodaka (Danganronpa)

(Danganronpa) Compositore / Arrangiatore: Masfumi Takada (Danganronpa, 100 Sleeping Princes & the Kingdom of Dreams)

(Danganronpa, 100 Sleeping Princes & the Kingdom of Dreams) Illustrator / Character Designer: Shimadoriru (Danganronpa, Fate/Grand Order)

(Danganronpa, Fate/Grand Order) Director / Sceneggiatore: Takumi Nakazawa (Ever17, Root Double)

(Ever17, Root Double) Scrittore / Sceneggiatore: Youichirou Koizumi (Break-kun Core, Ultra Despair Hagakure)

(Break-kun Core, Ultra Despair Hagakure) Director / Sceneggiatore: Kotaro Uchikoshi (Zero Escape)

"L'obiettivo della compagnia è fare qualcosa di nuovo, creare un'IP famosa in tutto il mondo e sviluppare giochi indipendenti in autonomia", ha dichiarato Kodaka nel comunicato ufficiale. "La nuova compagnia ci permetterà di raggiungere tale obiettivo".

Sono ben quattro i progetti attualmente in lavorazione presso Too Kyo Games. Il primo è un gioco che vede coinvolti tutti i creativi dello studio e che sarà sceneggiato da Kodaka e Uchikoshi. Il genere di appartenenza non è ancora stato svelato. Il secondo è un anime realizzato con la collaborazione di Studio Pierrot. L'autore principale è Kodaka, mentre il design dei personaggi è a cura di Komatsuzaki. Sarà ispirato ad alcuni celebri film degli '90, come Pulp Fiction di Tarantino e Leon di Besson.

Poi ci sono altri due giochi: un action adventure per il quale Kodaka riveste il ruolo di general manager, Uchikoshi quello di sceneggiatore e Nakazawa quello di director; l'ultimo, dai toni cyberpunk, è realizzato in collaborazione con il team di Danganronpa e Spike Chunsoft. Kodaka avviò questo progetto prima di lasciare la precedente compagnia. I personaggi sono curati da Komatsuzaki, gli sfondi da Shimadoriru e il sonoro da Takada. Trovate le concept art di tutti i progetti sopramenzionati nella galleria in calce.