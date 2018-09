Too Kyo Games è la nuova software house guidata da un 'noto sviluppatore giapponese'

Nelle ultime ore sta facendo impazzire i giocatori di tutto il mondo l'annuncio di una nuova e misteriosissima software house giapponese di cui si sa pochissimo.

Too Kyo Games, questo il nome dell'azienda, avrà sede a Tokyo e secondo l'annuncio sarà capitanata da un noto sviluppatore dell'industria videoludica, la cui identità è al momento un mistero. Fortunatamente, però, scopriremo presto di chi si tratta grazie ad un evento organizzato dalla stessa software house. Il prossimo 11 settembre alle ore 12:00 si terrà uno streaming sul canale YouTube di Niconico al quale parteciperanno il caporedattore di Famitsu (dov'è stato pubblicato l'annuncio), lo staff di Too Kyo Games e alcuni doppiatori. Il link per vedere la diretta non è al momento disponibile, ma arriverà nel corso delle prossime ore.

La descrizione di Too Kyo Games descrive in questo modo la software house: "giochi, anime e prodotti di intrattenimento eccentrici da Tokyo al resto del mondo". Questo dettaglio, combinato al fatto che Yosuke Saito, sviluppatore di Nier: Automata, conosca l'identità del misterioso capo, lascia intuire che possa trattarsi proprio di Yoko Taro.

Non resta quindi altro da fare che attendere i due giorni che ci separano dall'annuncio, sperando che l'azienda abbia già qualche progetto in lavorazione.