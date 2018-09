Too Kyo Games: Yoko Taro e Suda 51 sono coinvolti nel nuovo studio giapponese?

Nella giornata di ieri è stata comunicata a sorpresa l'apertura di un misterioso studio di sviluppo denominato Too Kyo Games e capitanato da "un noto sviluppatore giapponese" la cui identità è ancora avvolta nel mistero...

Tutti i dettagli in merito verranno svelati con un livestream previsto per l'11 settembre alle 12:00, ospitato sui canali social di Famitsu. Nelle scorse ore però sono stati pubblicati due nuovi video sul canale ufficiale dello studio, il primo con protagonista Suda 51 e il secondo che ritrae la nota maschera utilizzata da Yoko Taro, papà di NieR Automata.

Non è chiaro se queste due personalità siano coinvolte in qualche modo nella fondazione di Too Kyo Games, secondo alcuni rumor lo studio sarebbe capitanato proprio da Yoko Taro, il primo progetto della compagnia potrebbe essere svelato nel corso dell'imminente Tokyo Game Show in programma dal 20 al 23 settembre. Non ci resta che attendere per saperne di più...