Top 10: i dieci giochi mobile più scaricati del decennio

Gli anni '10 hanno visto l'esplosione del mercato mobile grazie all'enorme diffusione di smartphone e tablet. Ma quali sono i giochi più popolari e scaricati degli ultimi dieci anni su iPhone, iPad e dispositivi Android? Scopriamolo con questa classifica.

App Annie ha stilato la classifica dei videogiochi più scaricati del decennio da App Store e Google Play, al primo posto troviamo Subway Surfers (popolarissimo in India) seguito da Candy Crush Saga e Temple Run 2. Stranamente assente Angry Birds, vero e proprio fenomeno di costume a cavallo tra il 2009 e il 2012, così come Pokemon GO, uno dei giochi più popolari degli ultimi tre anni.

Giochi mobile più scaricati

Subway Surfers Candy Crush Saga Temple Run 2 My Talking Tom Clash of Clans Pou Hill Climb Racing Minion Rush Fruit Ninja 8 Ball Pool

App Annie ha diffuso anche la Top 10 dei giochi mobile più redditizi, ovvero capaci di generare il maggior numero di incassi indipendentemente dai download ottenuti:

Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokemon GO Game of War Fire Age Clash Royale

In questo caso Clash of Clans domina la classifica seguito da Monster Strike e Candy Crush Saga. Assente anche in questo caso Angry Birds mentre Pokemon GO è presente alla posizione numero 8.