Top 10: quali sono i migliori giochi indie di sempre? Da Braid a Cuphead

Nell'ultimo decennio i videogiochi indipendenti hanno riscosso un successo di pubblico e critica sempre maggiore, diventando nel tempo dei veri e propri cult grazie anche al passaparola del pubblico. Non sono rari i casi di giochi indie inizialmente ignorati e poi esplosi fino a diventare titoli di enorme successo, anche a distanza di anni dal lancio.

Quello dei giochi indie è un mercato ricchissimo (al limite della saturazione) che vede ogni anno centinaia di giochi pronti a darsi battaglia per un posto al sole negli hard disk e negli SSD dei giocatori. Ma quali sono i migliori videogiochi indie di sempre? Abbiamo stilato la nostra Top 10, chiaramente scegliere solo dieci titoli non è stato facile e ci sono, ce ne rendiamo conto, esclusi eccellenti che avrebbero meritato un posto in classifica. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra Top 10 dei migliori giochi indie nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Braid

Braid è il gioco che ha reso popolare il servizio Xbox LIVE Arcade di Microsoft ai tempi di Xbox 360, un platform/puzzle di enorme successo sviluppato da Jonathan Blow. Il protagonista del gioco, Tim, ha l'abilità di tornare indietro nel tempo e proprio su questa caratteristica si basa il gameplay di Braid, uno dei primi esempi di indie di successo su console nell'ormai lontano 2008, in un epoca dominata da blockbuster come Call of Duty e Assassin's Creed.

The Binding of Isaac

Un action RPG/Shooter con elementi Roguelike (a proposito, sapete cosa cambia tra Roguelike e Roguelite?) e livelli generati casualmente in maniera procedurale. Sono questi gli elementi alla base del successo di The Binding of Isaac, gioco che ha riscritto le regole della scena indie e che ha visto negli anni l'arrivo di varie espansioni. Assolutamente iconico.

Disco Elysium

Altro gioco culto, Disco Elysium è un gioco di ruolo dalla scrittura eccezionale (per saperne di più ecco la nostra recensione di Disco Elysium) titolo che ha segnato uno spartiacque per il genere dei GDR. Disco Elysium non vuole innovare ma spingere al limite le caratteristiche tipiche dei giochi di ruolo e lo fa con una produzione praticamente perfetta, un cult assoluto.

Cuphead

Un platform/shooter 2D con uno stile grafico ispirato ai vecchi cartoon degli anni '30. Detto così, sembra esserci poco spazio per il successo e invece Cuphead è diventato rapidamente uno dei videogiochi più acclamati di tutti i tempi. La battaglia dei due fratellini con la testa a forma di tazza ha conquistato il mondo, Cuphead è un gioco difficile che non lascia spazio all'accessibilità, un gameplay tosto e ruvido in ogni suo aspetto, con uno stile estetico assolutamente amabile e che vi farà innamorare al primo sguardo. Non è un caso se Netflix ha prodotto la serie animata The Cuphead Show e se negli anni sono stati commercializzati anche i peluche dei due protagonisti.

Hades

Hades è un gioco indipendente di enorme successo, capace di competere con i grandi blockbuster AAA per il premio Game of the Year, esattamente come accade con quest'anno con Stray. Hades è un Roguelike divino (ecco la nostra recensione di Hades) che convince non solo grazie ad un'estetica di primissimo piano ma anche merito di un gameplay solido. Ancora una partita e poi smetto... ma poi si passano ore e ore a giocare.

Shovel Knight

Il cavaliere con la pala è uno dei primi veri personaggi indipendenti di grande successo presso il pubblico generalista, un personaggio iconico che deve la sua ascesa al successo alla qualità di Shovel Knight, il gioco che lo vede protagonista. Un platform rètro con grafica stile 8-bit e ispirato proprio ai giochi dell'era NES. Un classico irrinunciabile, invecchiato particolarmente bene e ancora oggi divertentissimo.

Limbo

Un gioco oscuro e tetro, il team Playdead (lo stesso di Inside) si presenta al mondo con un titolo dallo stile estetico unico per i tempi, e dal gameplay immediato ma mai banale. Il limbo di una mente sconfitta, le difficoltà della vita raccontate in un'avventura platform a enigmi di grande impatto.

Undertale

Un videogioco di ruolo sviluppato da Toby Fox che si contraddistingue per uno stile grafico minimale e un gameplay solidissimo. Una trama di spessore unica a meccaniche di gioco ormai collaudate, Undertale entra di diritto nella classifica dei migliori giochi indie di sempre, anche per merito della colonna sonora chiptune. Quest'ultima ha riscosso un notevole successo tanto da venire campionata anche da musicisti e gruppi musicali di mezzo mondo.

Hollow Knight

Per Hollow Knight si può fare lo stesso discorso fatto poco sopra per Shovel Knight, il protagonista del gioco è diventato rapidamente un icona, subito riconoscibile da tutti, anche dai non videogiocatori. Hollow Knight è un gioco d'azione e avventura 2D che ci vede combattere per salvare un mondo in rovina popolato da insetti e altre strane creature. Un Metroidvania con grafica disegnata a mano, ed è subito successo. Il sequel, Hollow Knight 2, è in dirittura di arrivo.

Hellblade Senua's Sacrifice

Lo sappiamo cosa state pensando: indie, Hellblade? Tecnicamente sì dal momento che il gioco è stato completamente finanziato da Ninja Theory sia per quanto riguarda lo sviluppo che il publishing, certamente Hellblade ha alzato l'asticella coniando il termine "Independent AAA Game" per questo tipo di produzioni. Senua's Sacrifice ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, un viaggio nella salute mentale di Senua, in una mente distrutta dal dolore dell'abbandono. Da recuperare assolutamente anche in vista dell'arrivo di Senua's Saga Hellblade 2 nel (si spera) 2023.