Top 10 Steam: Hogwarts Legacy è il più venduto, One Piece Odyssey al sesto posto

Arriva la classifica dei giochi più venduti su Steam nella settimana conclusa il 15 gennaio, una Top 10 basata non tanto sulle unità effettivamente vendute quanto sui ricavi generati dai singoli titoli negli ultimi sette giorni.

Al primo posto troviamo saldamente Steam Deck mentre lato software la prima posizione spetta a Hogwarts Legacy di WB Games, le polemiche su J.K. Rowling non hanno frenato i preordini di Hogwart Legacy e questi procedono a gonfie vele in vista del lancio di febbraio. Terzo posto per Call of Duty Modern Warfare 2, che completa così il podio.

Steam Deck Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare II Package Raft Elden Ring One Piece Odyssey CS GO Prime Status Upgrade Package Valve Index VR Kit Package High On Life Project Zomboid

Da segnalare il modesto debutto di One Piece Odyssey, l'unica nuova uscita di rilievo della scorsa settimana debutta al sesto posto su Steam, dietro a Elden Ring e Raft, oltre ai già citati titoli sul podio. In Top 10 trovano spazio anche l'immortale Counter Strike Global Offensive, High on Life e Project Zomboid, oltre a Valve Index VR Kit Package in ottava posizione.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane con l'uscita di titoli molto attesi come Hogwarts Legacy, Forspoken, Dead Space Remake e Atomic Heart, solamente per citarne alcuni.