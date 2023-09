Top 10 vendite fisiche su Playstation 5 al lancio in Giappone: Final Fantasy 16 in cima

Top 10 Best PS5 Physical Launch Sales in Japan!



1. FF16 -336k

2. Armored Core VI - 115k

3. Elden Ring - 90k

4. RE4 - 89k

5. GT7 - 73k

6. Hogwarts Legacy - 67k

7. Crisis Core FF7R - 54k

8. Tales of Arise - 50k

9. Horizon Forbidden West - 43k

10. RE Village - 38k pic.twitter.com/g3rJuvcw4R