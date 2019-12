Top 10: i videogiochi più influenti e significativi del decennio in un video

Da Minecraft a Dark Souls, passando per Fortnite Battaglia Reale, Gone Home, Overwatch e The Legend of Zelda Breath Of The Wild: ecco a voi un filmato speciale nel quale vi proponiamo la top 10 dei videogiochi più influenti del decennio che sta per terminare.

Nel video in questione sono presenti solo ed esclusivamente i dieci titoli che maggiormente hanno coinvolto il popolo di videogiocatori nell'arco degli ultimi 10 anni a causa del loro gameplay innovativo o della loro trama coinvolgente, avendo un impatto su tutti i giochi pubblicati e sviluppati successivamente.

