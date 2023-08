TOP 100 EA Sports FC 24: quali sono i cento migliori calciatori? Previsioni sui rating

Mancano ancora diverse settimane alla presentazione ufficiale dei rating aggiornati dei calciatori di EA Sports FC 24. A occhio e croce dovrebbe avvenire a metà settembre, in vista dell'uscita del gioco completo fissata per la fine dello stesso mese, ma i nostri colleghi di The Loadout si sono portati avanti provando ad immaginare la Top 100.

Ogni anno l'aggiornamento dei rating scatena un acceso dibattito all'interno della comunità di FIFA, pardon di EA Sports FC, come verrà conosciuto d'ora in avanti. Ci sono sempre discussioni in merito ad eventuali sopravvalutazioni o sottovalutazione, ma in realtà il bello è anche questo.

Tenendo conto delle prestazioni evidenziati nell'ultima stagione calcistica, dell'avanzare dell'età e di altri fattori, i nostri colleghi di The Loadout hanno provato a stilare un'ipotetica Top 100 dei Rating di EA Sports FC 24, che loro stessi hanno descritto come "conservativa". Pronti a consultarla e commentarla? Ecco a voi.

EA Sports FC24 | Top 100 Previsioni

Kylian Mbappé – 91 Lionel Messi – 91 Kevin De Bruyne – 91 Erling Haaland – 90 Robert Lewandowski – 90 Karim Benzema – 90 Marc-André ter Stegen – 90 Harry Kane – 90 Thibaut Courtois – 90 Mohamed Salah – 90 Neymar – 89 Alisson – 89 Kimmich – 89 Oblak – 89 Casemiro – 89 Neuer – 89 Vinícius Júnior – 88 Modric – 88 Silva – 88 Donnarumma – 88 Rúben Dias – 88 Kroos – 88 Son – 88 Ederson – 88 Rodri – 88 Ronaldo – 87 Van Dijk – 87 Valverde – 87 Bellingham – 87 Nkunku – 87 Marquinhos – 87 Mané – 87 Osimhen – 87 Maignan – 87 Kanté – 87 De Jong – 87 De Gea – 87 Bruno Fernandes – 87 Dybala – 87 Gündoğan – 87 Milinkovic-Savic – 87 Rüdiger – 86 Theo Hernández – 86 Goretzka – 86 Kobel – 86 Verratti – 86 Alaba – 86 Robertson – 86 Cancelo – 86 Griezmann – 86 Ødegaard – 86 Szczęsny – 86 Lautaro Martínez – 86 Mahrez – 86 De Ligt – 86 Parejo – 86 Pedri – 86 Barella – 86 Trapp – 86 Silva – 86 Coman – 86 Alexander-Arnold – 86 Grealish – 85 Kvaratskhelia – 85 Gnabry – 85 Navas – 85 Jesus – 85 Müller – 85 Rafael Leão – 85 Rashford – 85 Saka – 85 Fabinho – 85 Bounou – 85 Gerard Moreno – 85 Iago Aspas – 85 Škriniar – 85 Gulácsi – 85 Trippier – 85 Sterling – 85 Partey – 85 Sommer – 85 Éder Militão – 85 Depay – 85 Rice – 85 Laporte – 85 Bastoni – 85 Musiala – 85 Acuña – 85 Emiliano Martínez – 85 Süle – 85 Stones – 85 Berardi – 85 Tonali – 85 Varane – 85 Thiago – 85 Onana – 85 Diaby – 85 Walker – 85 Reus – 85 Bruno Guimarães – 84

In questa ipotetica Top 100, Mbappé, Messi, De Bruyne, Courtois e Salah rimangono stabili rispetto all'anno scorso, ma assistono all'avanzate dell'uomo copertina Erling Haaland, in crescita da 88 a 90. Miglioramenti anche per Ter Stegen (+2) e Kane (+1), mentre Benzema e Lewandowski fanno un piccolo passo indietro.

Cosa ne pensate di queste previsioni? Cambiereste qualcosa? Prendete queste previsioni come uno spunto di discussione e fateci sapere la vostra nei commenti!