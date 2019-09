Top 100 di FIFA 20: svelati i Rating di Messi, CR7 e dei migliori calciatori del mondo

Come da programma, gli autori di EA Vancouver ed EA Romania hanno svelato i valori dei 100 giocatori di FIFA 20 che vanteranno il Rating più alto per l'inizio della stagione 2019/2020 dell'attesissimo simulatore calcistico targato EA Sports.

La classifica stilata da Electronic Arts vede primeggiare il fenomeno argentino Messi nell'eterna lotta a distanza con il campione portoghese Cristiano Ronaldo della Juventus (che in FIFA 20 si chiamerà Piemonte Calcio), seppur con uno scarto di un solo punto (94 contro 93) per quanto concerne il valore generale che campeggia sulle rispettive Carte di FIFA 20 FUT. Diamo allora uno sguardo alla lista che comprende i migliori 20 calciatori del globo:

Messi - 94

Cristiano Ronaldo - 93

Neymar Jr - 92

Hazard - 91

De Bruyne - 91

Oblak - 91

Van Dijk - 90

Salah - 90

Modric - 90

Ter Stegen - 90

Mbappè - 89

Sergio Ramos - 89

Aguero - 89

Chiellini - 89

Lewandowski - 89

Kane - 89

Koulibaly - 89

Kanté - 89

Alisson - 89

Griezmann - 89

Cosa ne pensate dei valori dei primi 20 giocatori del pianeta di FIFA 20? Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti e al link da cui potrete scorrere la lista completa dei Rating ufficiali della Top 100 di FIFA 20, ricordiamo a tutti gli appassionati della simulazione calcistica di EA che il lancio del titolo è previsto per il 27 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Anche la versione Nintendo Switch sarà disponibile in quella data, seppure in edizione Legacy con una diversa offerta contenutistica rispetto alla controparte PC e a quella destinata all'utenza delle console Sony e Microsoft.