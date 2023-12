La Top 15 dei giochi più amati su Steam nel 2023: Baldur's Gate 3 non è sul podio

Con la fine dell'anno ormai imminente anche per la piattaforma di Valve è tempo di bilanci: sono stati 14000 i giochi pubblicati su Steam nel 2023, con Hogwarts Legacy il più giocato di tutti. Ma per quanto riguarda invece i titoli più amati dagli utenti?

Stando alle statistiche raccolte da SteamDB, il podio si rivela a suo modo una piccola sorpresa: a risultare il più amato dai giocatori Steam è Lethal Company, un particolare survival horror cooperativo che ha raggiunto il 96,99% di verdetti positivi basati su 207.000 recensioni. Il secondo posto è occupato da Pizza Tower, Platform ispirato alla serie di Wario Land con il 96,76% di valutazioni favorevoli su 49.000 recensioni. Il terzo posto è infine occupato da Resident Evil 4 Remake, rifacimento moderno del capolavoro Capcom pubblicato originariamente nel 2005, con il 96,42% di verdetti a favore basati su 117.000 recensioni.

Baldur's Gate 3 si ferma invece alla quinta posizione, dietro Dave The Diver. Il risultato può in un certo senso rivelarsi sorprendente considerato che Baldur's Gate 3 è il gioco con più GOTY del 2023, ma in ogni caso gli apprezzamenti dai giocatori Steam sono stati comunque enormi alla luce del 95,85% di verdetti positivi sulla base di 509.000 recensioni. Di seguito ecco la Top 15 completa secondo SteamDB:

Lethal Company - 96,99% su 207.000 recensioni Pizza Tower - 96,76% su 49.000 recensioni Resident Evil 4 Remake - 96,42% su 117.000 recensioni Dave The Diver - 95,99% su 81.000 recensioni Baldur's Gate 3 - 95,85% su 509.000 recensioni Papa's Freezeria Deluxe - 95,79% su 6600 recensioni Brotato - 95,68% su 68.000 recensioni Crab Champions - 95,67% su 17.000 recensioni Volcano Princess - 95,6% su 27.000 recensioni Lizards Must Die - 95,36% su 21.000 recensioni Bomb Rush Cyberfunk - 95,29% su 8000 recensioni Hi-Fi Rush - 95,28% su 21.000 recensioni Chants of Sennar- 95,25% su 7000 recensioni Sanabi - 94,75% su 14.000 recensioni The Coffin of Andy and Leyley - 94,73% su 11.000 recensioni

E' importante comunque precisare che SteamDB utilizza un proprio metodo per calcolare le valutazioni degli utenti ai giochi su Steam, basato sulla valutazione media del 50% e dunque per questo potenzialmente differente dalla che si può invece trovare sullo store vero e proprio: "Per ogni 10 recensioni che abbiamo, dovremmo essere due volte più sicuri che la valutazione sia corretta", spiega SteamDB.

Di conseguenza se un gioco ha una sola recensione, SteamDB si dice incerto al 100% su quale dovrebbe essere la sua valutazione. 10 recensioni comportano il 50% di incertezza, 100 recensioni il 25% di incertezza, e così via. Attraverso questo sistema, dunque, il 98% di Lethal Company che si può vedere su Steam si traduce in 96,99%: più recensioni riceve, più si avvicina alla valutazione effettiva riportata sulla piattaforma di Valve.