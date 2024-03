Quali sono i top 20 giochi di febbraio in Giappone su Switch? Mario ha un nuovo rivale

La console ibrida della Grande N si prepara ad un 2024 ricco di novità. A marzo escono alcuni giochi imperdibili su Nintendo Switch, ed il mese appena conclusosi è stato caratterizzato da importanti annunci, grazie anche all'ultimo Nintendo Direct. Ma quali sono stati i migliori giochi di febbraio su Switch? Giunge una nuova top 20 dal Giappone.

La Terra del Sol Levante, così come i restanti mercati internazionali, hanno accolto a braccia aperte tanti nuovi titoli: ad esempio, quello appena passato è stato il mese di Mario vs Donkey Kong, un Remake fatto da Nintendo che è degno del nome che porta. Ma come si è posizionata quest'ultima esclusiva? E che dire per i più recenti fenomeni dell'ecosistema Switch, come Super Mario Bros Wonder? Ecco l'elenco dei 20 giochi più scaricati su Nintendo Switch in Giappone.

Suika Game Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island Overcooked! 2 Mario vs. Donkey Kong Super Mario Bros. Wonder Final Fantasy VI Human: Fall Flat Final Fantasy V Maid of the Dead Mario Kart 8 Deluxe Overcooked! Edizione speciale Tokimeki Memorial Girl's Side 3rd Story Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy IV Final Fantasy Splatoon 3 Final Fantasy Final Fantasy II Minecraft Unravel Two

Ancora una volta, Suika Games ha la meglio su Super Mario nel contesto eShop. Cosa ne pensate di queste conferme e di tante altre sorprese, come la presenza di numerose iterazioni di Final Fantasy in concomitanza dell'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth dalle parti di PlayStation 5?