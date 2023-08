Top 3 capolavori assoluti di Naughty Dog: la classifica!

Tra i diversi team in forza ai PlayStation Studios, Naughty Dog è uno dei nomi più famosi ed amati in assoluto. Al servizio di Sony sin da quando venne lanciato l'originale Crash Bandicoot su PlayStation nel 1996, da quel momento la compagnia ha continuato a proporre giochi e serie di grandissimo successo.

E così, dopo avervi svelato i 3 migliori giochi di Insomniac Games, è ora di scoprire la classifica dei 3 più importanti capolavori realizzati da Naughty Dog nel corso dei decenni:

3 - The Last of Us Parte II

Con un'eccezionale media di 93 su Metacritic, The Last of Us Parte II si può considerare come uno dei punti più alti mai toccati dai "cagnacci" nel corso della loro carriera. Forte di una storia ancora più profonda ed ambiziosa rispetto al primo episodio, e con un gameplay fedele al predecessore ma ulteriormente perfezionato, l'avventura di Ellie ha saputo conquistare grandissimi consensi non solo dalla critica ma anche dal pubblico. E la speranza è che la serie possa andare avanti il prima possibile: cosa vi aspettate da The Last of Us Parte 3?

2 - The Last of Us

Sebbene il suo seguito lo perfezioni su alcuni aspetti, non si può negare quanto sia stato imponente l'impatto avuto dall'originale The Last of Us al momento del suo debutto sul mercato nel 2013. All'epoca la PlayStation 3 stava per intraprendere il viale del tramonto e si apprestava a sparare le sue ultime cartucce, ma la storia di Joel ed Ellie ha avuto la potenza di una vera e propria cannonata: forte di una narrativa che conquista il cuore, uno scenario post-apocalittico evocativo e credibile, ed una giocabilità ben collaudata, il primo The Last of Us è diventato uno dei giochi più importanti della sua generazione, raggiungendo un altisonante 95 di media su Metacritic.

1 - Uncharted 2 Il Covo dei Ladri

Ad oggi Uncharted 2 Il Covo dei Ladri è il gioco Naughty Dog con il Metascore più alto di sempre, pari a 96. Nessun altro titolo dello studio californiano è riuscito a convincere in maniera così unanime la critica internazionale facendo anche breccia nel cuore di milioni di giocatori. La seconda avventura di Nathan Drake è un notevole perfezionamento di quanto mostrato un paio d'anni prima dal capostipite della serie, trasformandosi in questo modo in uno dei più grandi Action/Adventure TPS mai offerti dall'industria videoludica. Un capolavoro imperdibile per tutti i fan PlayStation.