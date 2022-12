Top 3: quali sono i giochi più brutti usciti nel 2022?

Il 2022 ci ha offerto produzioni di altissimo livello. L'eccezionale Elden Ring è stato premiato come gioco dell'anno ai Game Awards 2022, ma anche opere come God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e indie brillanti come Tunic ed Immortality hanno lasciato il segno.

Di fronte a tanta qualità, però non mancano anche produzioni che non sono riuscite a centrare l'obiettivo, facendo al contrario chiacchierare per via delle loro scarse qualità. Ecco di seguito quali sono stati i tre peggiori giochi del 2022:

Postal 4 No Regrets

Dopo la stroncatura unanime a cui Postal III andò incontro nel 2011, Running With Scissors ci riprova oltre un decennio dopo, ma i risultati restano ugualmente deprimenti. Postal 4 No Regrets continua a dimostrarsi mal realizzato su tutti i fronti, dal comparto ludico all'umorismo ormai datato, passando per una realizzazione tecnica afflitta da bug, glitch e problemi di performance oltre ogni limite. Nemmeno i giocatori hanno apprezzato più di tanto l'ultimo esponente di Postal, ormai ben lontano dalle attenzioni e le controversie dei primi due giochi che gli donarono una notorietà oltre le aspettative.

CrossfireX

L'esclusiva Xbox ha lasciato un profondo amaro in bocca a critica e pubblico. CrossfireX ha fallito su tutti i fronti, con la componente multiplayer ritenuta insoddisfacente a causa di un sistema di controllo fin troppo scomodo, un ritmo di gioco blando ed un gunplay mal programmato. Nemmeno la componente single player realizzata da Remedy Entertainment ha risollevato la situazione, contribuendo al contrario ad affossare ulteriormente l'opera prodotta da Smilegate Entertainment e relegarla così al dimenticatoio il giorno stesso dell'uscita sul mercato.

Babylon's Fall

Quella di Babylon's Fall è una cocente delusione che brucia ancora adesso. Da un gioco che coinvolge compagnie del calibro di Square Enix e Platinum Games sarebbe lecito aspettarsi un prodotto di qualità, eppure questo "dream team" non è riuscito a fare breccia nel cuore degli appassionati. L'Action/RPG votato al multiplayer online si è presentato al debutto sul mercato con un gameplay banale e ripetitivo, una realizzazione tecnica poco soddisfacente e soprattutto una disarmante povertà di contenuti che ha di fatto condannato l'opera. Babylon's Fall è stato un disastro commerciale, nessuno lo ha giocato ed il suo destino è stato così segnato: Square Enix chiuderà i server di Babylon's Fall il 28 febbraio 2023, a meno di un anno dalla sua uscita.