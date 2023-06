Top 3 lottatori che vorremmo assolutamente rivedere in Tekken 8

Tekken 8 è il nuovo atteso picchiaduro 3D di Bandai Namco. Il roster dei suoi lottatori vede ritornare personaggi indimenticati come Jun Kazama e strizza l'occhio ai più nostalgici reinserendo numerosi volti noti della serie.

Ciò nonostante, fra i campioni finora rivelati, mancano ancora alcuni dei più gloriosi combattenti della saga e i fan ne chiedono a gran voce il ritorno. Ecco quelli che secondo noi sono tre lottatori che dovrebbero assolutamente ritornare in Tekken 8.

Anna Williams

Anna Williams è uno dei personaggi più iconici della serie, nonché sorella (e più spesso rivale) dell'assassina silenziosa Nina Williams. Mentre la presenza di quest'ultima nel roster di lottatori è stata confermata, non c'è ancora nessuna informazione sulla sua parente più stretta. Anna Williams è indubbiamente uno dei personaggi più amati di tutta la storia di Tekken e ha fatto la sua comparsa in quasi ogni capitolo del noto picchiaduro 3D. Vogliamo assolutamente ritrovarla nel suo inconfondibile abito di seta, che sia rosso o blu, per distruggere gli avversari con le sue letali arti marziali e la sua sadica risata.

Michelle Chang

Michelle Chang ha fatto parte dei primissimi Tekken, in particolare il primo e il secondo, oltre che di Tekken Tag Tournament 1 e 2. Madre adottiva di Julia Chang, che a partire da Tekken 3 è divenuta una presenza fissa nella rosa di lottatori, vogliamo decisamente ritrovarla in questo ottavo episodio, proprio come abbiamo ritrovato Jun Kazama. Lo stile di combattimento di Michelle ricalca le sue origini orientali ed è una mescolanza di svariate arti marziali cinesi, unite a prese di wrestling, in particolare i suplex. Questa varietà di tecniche ha finito per dar vita a uno stile di combattimento unico, noto sotto il nome di Chang Kenpo.

Yoshimitsu

Yoshimitsu è una delle colonne portanti di tutto il franchise, un veterano del picchiaduro 3D. Presente sin dal primo gioco, è ritornato in numerosi seguiti. Il suo aspetto varia di episodio in episodio nel tentativo di celare la sua vera identità. Un’icona come Yoshimitsu deve ritornare anche in Tekken 8. Il suo stile da samurai, le sue pose inconfondibili e i suoi poteri soprannaturali potrebbero regalarci – e ci hanno regalato – grandi soddisfazioni nel prossimo Iron Fist Tournament.

Al momento vi ricordiamo che non è stata annunciata la data di uscita di Tekken 8. Nel frattempo, però, Bandai Namco ha confermato che sarà possibile registrarsi per partecipare a una versione Beta di Tekken 8 su PS5, Xbox e PC, indicando date e contenuti.