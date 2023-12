Top 3 migliori giochi Co-op del 2023: divertimento assicurato con gli amici

Vi abbiamo parlato dei tre migliori giochi narrativi del 2023, ma negli ultimi 12 mesi anche gli amanti dei titoli cooperativi hanno avuto le loro belle soddisfazioni grazie all'arrivo di alcuni giochi davvero brillanti che hanno dato il moro massimo proprio in ambito multiplayer.

Vi citiamo dunque 3 tra i migliori giochi cooperativi del 2023, capaci di regalare grande intrattenimento a voi ed ai vostri amici:

Diablo IV

Da sempre la serie di Diablo è una garanzia quando si parla di multiplayer cooperativo, ed anche Diablo IV non fa ovviamente eccezione. L'ultimo episodio della serie targata Blizzard Entertainment è un concentrato di azione, spettacolarità e grandi sfide che raggiungono l'apice delle loro potenzialità proprio giocando assieme ad un gruppo affiatato, ciascuno con una propria classe e caratteristiche peculiari che permettono così di essere pronti ad affrontare ogni tipo di sfida lungo il cammino. La nostra recensione di Diablo 4 vi conferma i motivi per cui si tratta di un prodotto da non perdere.

Moving Out 2

Traslocare è sempre un grosso impegno nella vita reale, ma anche in ambito digitale con Moving Out 2 non si scherza! Il nuovo capitolo della serie firmata SMG Studio e DevM Games può essere affrontato in solitaria, ma è giocando assieme ad un amico che il titolo riesce a rivelarsi ancora più stimolante con i suoi rompicapi ingegnosi e le sue sfide insidiose, che richiedono la massima collaborazione possibile tra ogni utente. Condito con un'atmosfera umoristica irresistibile, Moving Out 2 ha tutto ciò che serve per soddisfare gli amanti della cooperativa.

Remnant II

Netto passo avanti rispetto a quanto mostrato dal precedente Remnant From The Ashes, Remnant II si è rivelato una piccola ma gradita sorpresa in un 2023 piuttosto affollato e ricco di progetti di spessore. Il Soulslike TPS di Gunfire Games si è presentato non solo più rifinito nelle meccaniche ludiche rispetto al predecessore, ma anche più coinvolgente grazie ad un'avventura lunga e ben strutturata, piena di battaglie impegnative ma stimolanti. Ed è proprio giocando in cooperativa fino a tre persone che è possibile trarre il meglio da Remnant II, scoprendo quanto un gruppo coeso sia indispensabile per trionfare anche davanti ai boss più temibili dell'avventura. Provare per credere!