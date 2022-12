Top 3: quali sono i migliori giochi di Final Fantasy?

Nel 2022 la serie di Final Fantasy ha compiuto 35 anni: era infatti il 18 dicembre del 1987 quando il capostipite fece il suo esordio in Giappone, per poi divenire un fenomeno globale negli anni successivi grazie a tantissimi seguiti, riedizioni e spin-off di grande successo.

E dopo aver visto quali sono i personaggi più amati di Final Fantasy, è tempo di scoprire anche i Final Fantasy più amati dagli appassionati. Stilare un podio non è certo compito semplice, dato che il brand targato Square Enix ha offerto diversi capolavori e numerosi classici in oltre tre decenni di storia, ma in ordine sparso ecco quali sono i tre migliori Final Fantasy di sempre:

Final Fantasy VI

Il capolavoro del 1994 è considerato ancora oggi come uno dei migliori JRPG di tutti i tempi. La serie aveva già lasciato un segno profondo con alcuni dei precedenti episodi (si pensi all'eccellente Final Fantasy IV, che introdusse per la prima volta l'Active Time Battle nel franchise), ma è con Final Fantasy VI che si tocca l'apice del brand in termini di gameplay, storia, creatività e gameplay. Accompagnato da un cast di protagonisti indimenticabile, uno dei più folli ed inquietanti antagonisti mai concepiti (Kefka Palazzo), un'immensa colonna sonora e combattimenti memorabili grazie anche al sapiente impiego degli Esper, la sesta fantasia finale è uno di quei titoli imprescindibili per ogni amante di giochi di ruolo giapponesi.

Final Fantasy VII

Se il sesto episodio è il punto più alto toccato dalla serie classica in 2D, è con Final Fantasy VII che avviene una decisiva rivoluzione che cambierà per sempre il futuro di Final Fantasy. Non solo per la prima volta un gioco della serie non esce su console Nintendo, con l'allora Square che optò per la PlayStation di Sony, ma si passa ad un'impostazione in 3D e si cambiano i toni e le atmosfere del mondo di gioco, fino a quel momento maggiormente legati a contesti medievali per abbracciare uno scenario che mescola sapientemente modernità, fantasy e concept futuristici. A non cambiare è la magistrale qualità dell'opera: gameplay, storia e personaggi si possono considerare a tutti gli effetti immortali, contribuendo a rendere famoso ed amato il brand in tutto il mondo.

Final Fantasy X

Dopo aver scritto pagine di storia videoludica con i giochi pubblicati su PlayStation, l'avvento della PlayStation 2 è l'occasione per altre importanti novità per il brand. Oltre ad un taglio ancora più cinematografico rispetto a quanto visto in precedenza, per la prima volta un gioco di Final Fantasy viene doppiato, dando ancora più profondità emotiva alla trama ed ai dialoghi. Final Fantasy X era magari maggiormente lineare rispetto ai predecessori, ma è riuscito ugualmente a conquistare i cuori dei fan riproponendo al massimo della forma tutte le caratteristiche tipiche del brand: personaggi e sviluppi narrativi memorabili si mescolano con un gameplay a turni che offre un approccio ancora più ragionato e complesso ai combattimenti. E se la Sferografia si è rivelato uno splendido sistema di progressione del nostro party, a rendere ancora più indimenticabile il decimo capitolo ci pensa pure il Blitzball, uno dei migliori minigiochi mai proposti da un JRPG.

Ma va detto che ci sono diversi altri giochi della serie che farebbero splendida figura sopra un simile podio. Classici come Final Fantasy VIII e Final Fantasy IX meritano a pieno titolo una menzione d'onore, e non bisogna nemmeno dimenticare spin-off di grandissimo livello come Crisis Core Final Fantasy VII e Final Fantasy Tactics, quest'ultimo divenuto iconico tra gli RPG strategici. E cosa dire di Final Fantasy XIV che, grazie alla riedizione A Realm Reborn e le numerose espansioni, si è imposto tra i MMORPG più amati e giocati di sempre? La speranza è che in questa lista di grandi nomi possa entrare a far parte anche Final Fantasy XVI, non appena sbarcherà su PlayStation 5 a giugno 2023.