Top 3: quali sono i migliori videogiochi Open World del 2022?

Quello dei videogiochi Open World è un genere che nel corso degli anni si è evoluto grazie alla pubblicazione di decine di titoli a mondo aperti, alcuni particolarmente innovativi, altri sicuramente meno, ma in ogni caso tutti (o quasi) hanno contribuito a sdoganare il genere presso il grande pubblico.

Ma quali sono stati i videogiochi Open World del 2022? Ne abbiamo selezionati tre, ecco la nostra classifica. Siete d'accordo? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.

Elden Ring

Elden Ring è il gioco dell'anno, il vastissimo mondo Open World immaginato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin (celebre autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) ha fatto breccia nel cuore del pubblico, un successo epocale da 17 milioni di copie in pochi mesi. Perdersi nell'Interregno è sicuramente una delle attività più piacevoli che potete immaginare di svolgere con un controller in mano, garantito.

Horizon Forbidden West

Nonostante il sequel di Horizon sia stato oscurato proprio dal successo incredibile (e in parte inaspettato) di Elden Ring, Forbidden West è un gioco Open World di assoluto spessore, che dimostra ancora una volta la capacità di Guerrilla Games di creare mondi e distese incantate. Panorami da favola si uniscono a mostri meccanici che non vi daranno un attimo di tregua. Per approfondire vi rimandiamo alla recensione di Horizon Forbidden West.

Dying Light 2 Stay Human

Dying Light è uno dei videogiochi più apprezzi dell'ultima decade, un gioco che ha fortemente contribuito a rendere popolari gli Open World presso un pubblico più vasto. Il suo sequel non ha questo merito ma si conferma comunque un gioco a mondo aperto assolutamente da provare, in particolare se amate le atmosfere decadenti e ovviamente le orde di mostri... in Dying Light 2 Stay Human ne troverete tantissimi, pronti a darvi la caccia tra vicoli bui e strade di una città al collasso. Volete saperne di più? La recensione di Dying Light 2 è a portata di clic.