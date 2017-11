Top 5: AC Origins, Super Mario Odyssey e Shadow of War tra i migliori giochi di ottobre 2017 (Video Speciale)

Giunti alla fine di un ottobre ricchissimo di grandi uscite, è arrivato il momento di tirare le somme. Gli ultimi trenta giorni hanno visto infatti susseguirsi una serie di titoli di grandissimo livello qualitativo...

Nonostante tutto, però, scegliere il vincitore del Gioco del Mese non si è rivelato un compito molto difficile. Prima di passare all’incoronazione, scopriamo insieme tutti i candidati, tra cui troviamo giochi del calibro di Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2 The New Colossus, The Evil Within 2, Forza Motorsport 7, South Park Scontri Di-Retti, Gran Turismo Sport e La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.

Chi si aggiudicherà il premio di Gioco del Mese di ottobre 2017?