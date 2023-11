Top 5 accessori strani e inutili per le console PlayStation: ne avevamo davvero bisogno?

Nel corso degli anni sono stati numerosi gli accessori prodotti per le console di casa Sony, in particolare per le prime due PlayStation. Alcuni sono stati anche molto utili ed interessanti, come ad esempio il monitor da attaccare alla PS One per renderla portatile, ma non ne sono mancati altri un po' sopra le righe.

Di seguito vi citiamo 5 accessori per PS1 e PS2 piuttosto strani, se non addirittura ridicoli: ve li ricordate?

Mouse PS1

Ebbene sì, Sony ha prodotto un mouse ufficiale per la prima PlayStation, non si sa bene per quale concreto motivo. Magari era stato pensato per giocare al meglio gli FPS, genere che all'epoca ancora non aveva espresso al meglio il suo potenziale su console, tuttavia per giocare con il mouse era strettamente necessario collegarlo alla console costringendo dunque l'utente a stare seduto a terra oppure montare la PS1 su un tavolo, proprio come se fosse un PC. Ma appunto, così non è meglio usare direttamente un computer?

Foto Amazon

Controller Slime

Per festeggiare l'uscita di Dragon Quest VIII L'Odissea del Re Maledetto, Square Enix produsse un controller speciale a forma di Slime, una delle creature più iconiche della serie. Ma per quanto l'idea potesse essere simpatica, il particolare controller dalle forme rotondeggianti non era esattamente il massimo della comodità per giocare. Si apprezza l'idea, ma l'esecuzione fa desiderare di avere tra le mani un regolare pad standard. Eppure, molti anni dopo ne hanno pure prodotta una versione per PS4...

PlayStation Glove

Non bastava soltanto il Power Glove di Nintendo: anche Sony creò una propria versione del pittoresco "guanto" per la sua PS1. E forse non era il caso. Oltre ad essere piuttosto brutto a vedersi, il PlayStation Glove non sembrava neanche un guanto vero e proprio, ma più un accessorio da mettersi sull'avambraccio e con una disposizione dei comandi non proprio intuitiva. Esperimento non riuscito, insomma.

Foto Amazon

Controller UltraRacer

Ancora controller, ancora uno sostanzialmente inutile. Qui forse siamo davanti ad uno degli accessori davvero più strambi mai prodotti per PS1, al punto da non sembrare in realtà neanche un pad. Appare più come un telecomando strapieno di tasti mal posizionati e pure difficili da distinguere, che tutto fanno pensare che alla possibilità di giocare comodi ed al massimo delle proprie capacità i grandi capolavori dell'iconica scatoletta grigia. Vade retro!

Foto eBay

Controller Motosega

Ispirato a Resident Evil 4, questo è forse uno dei pad più assurdi ma al tempo stesso iconici di allora. Prodotto inizialmente su GameCube, con l'uscita del capolavoro Capcom anche su PS2 non poteva mancarne una nuova versione pensata appositamente per il monolite nero. Ma per quanto l'idea a suo modo sia estremamente originale ed unica nel suo genere, anche il controller a motosega non era esattamente il massimo della comodità per giocare, rivelandosi più un oggetto per appassionati sfegata e collezionisti che per un effettivo impiego in ottica gameplay. A suo modo, comunque, resta indimenticabile.

Non abbiamo ancora finito con i ricordi: ecco la mitica PocketStation per PS1, che fungeva anche da super memory card per la piattaforma.