La top 5 dei boss indimenticabili di Metal Gear Solid

La saga di Metal Gear Solid alterna momenti stealth ad alta tensione con epiche battaglie boss. Tra trovate brillanti e combattimenti capaci di emozionare per la loro perfetta contestualizzazione all’interno della storia, ripercorriamo in questo articolo 5 boss indimenticabili della saga.

Revolver Ocelot - Metal Gear Solid 3

Il combattimento contro Revolver Ocelot in Metal Gear Solid 3 è uno dei più interattivi della serie e mette in mostra la personalità e lo stile di questo nemico. Il boss è accompagnato dalla sua unità Ocelot, che assiste alla lotta e commenta le azioni dei due contendenti. Il gioco ci dà anche la possibilità di influenzare le reazioni dell’unità, che può applaudire, fischiare, ridere o insultare a seconda di come ci si comporta. Nello scontro, inoltre, è possibile ricorrere a diverse tattiche, come sparare agli alveari per scatenare la furia delle api su Ocelot o sparare al cappello di Ocelot per farlo cadere.

Solidus Snake - Metal Gear Solid 2

La battaglia finale tra Raiden e Solidus Snake in Metal Gear Solid 2 è un momento tanto epico quanto drammatico. In un duello a fil di lama, due si affrontano con la spada in cima alla Federal Hall, in una New York accartocciata dalla devastazione. Solidus si dimostra un avversario formidabile e offre un combattimento impegnativo. La battaglia richiede riflessi pronti per parare e contrattaccare, nonché grande agilità, e le ferite che causa non toccano solo il corpo di Raiden, ma anche il suo spirito, considerando il legame di sangue e di sofferenza che intercorre fra i due avversari.

The End - Metal Gear Solid 3

Ad oggi considerata una delle battaglie boss meglio congegnate non solo della serie di Metal Gear, ma anche dei videogiochi stealth, lo scontro con The End prevede una gran varietà di approcci diversi, uno dei quali contempla anche la possibilità di lasciar morire di vecchiaia l'avversario (qui trovate tanti altri segreti della saga di Metal Gear Solid). Uno dei modi più divertenti per mettere al tappeto questo cecchino, tuttavia, è ripagarlo con la sua stessa moneta: la furtività. Il combattimento richiede di acuire i sensi, acclimatarsi nella giungla e scovare il nemico per evitare i suoi colpi letali e sorprenderlo alle spalle.

Pyscho Mantis - Metal Gear Solid

Psycho Mantis è un altro dei boss più originali e appaganti di sempre. L'inquietante figuro con la maschera ha la capacità di leggere la mente e i dati di Snake e non si tratta di uno slogan che usa per intimorire i propri avversari: lo sa fare davvero. Il boss, infatti, può anticipare tutti gli input del controller (e quindi tutte le nostre mosse) e conoscere tutti i giochi Konami che ci piacciono (leggeva i dati della Memory Card). Per sopraffarlo, bisogna cambiare la porta del controller da 1 a 2, così da impedirgli di ricorrere ai suoi poteri paranormali. Scoprite com'è stato ripensato lo scontro con Psycho Mantis nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1.

The Boss - Metal Gear Solid 3

Il combattimento finale con The Boss in Metal Gear Solid 3 è un capolavoro di gameplay e narrazione, offrendo ancora una volta grande libertà. Si svolge in un campo di fiori bianchi, sulle note di una colonna sonora eccezionale. Questo scontro mette alla prova non solo la capacità del protagonista di mimetizzarsi nell'ambiente, ma anche quella di gestire le propria emotività e rispondere al proprio senso del dovere. Il giocatore può decidere se adottare una strategia che si riveli letale o non letale per l'avversaria, con conseguenze differenti. In entrambi i casi, viene alla luce tutta la tragicità di questo conflitto.