Top 5: la classifica delle migliori ambientazioni dei videogiochi di sempre

I videogiochi, sia di vecchia che di nuova generazione, hanno saputo regalarci ambientazioni meravigliose in cui immergere il nostro personaggio e i nostri pensieri. Non è un caso che molti titoli abbiano ormai implementato una modalità Foto per consentirci di immortalare gli scorci più incredibili delle nostre avventure.

Sarebbero moltissimi i titoli fra cui scegliere, quando si parla delle ambientazioni più belle del mondo dei videogiochi, basti pensare alle meraviglie di The Witcher 3, ai paesaggi colorati di Ghost of Tsushima o alle distese sconfinate di Red Dead Redemption 2. Abbiamo provato a delinearne 5 tra le più belle di sempre.

Meridian di Horizon Zero Dawn

Meridian, anche nota come “La Città del Sole”, si sviluppa in verticale e ospita un villaggio che funge da casa per molti degli operai e dei commercianti che lavorano in loco. Vi si accede con ampi ascensori, oppure seguendo le vie di collegamento che portano al livello del suolo.

Meridian, il cui nome richiama proprio la meridiana (il mezzogiorno), si trova su una mesa in quello che gli Antichi chiamavano Eagle Canyon, nello stato dello Utah. Tuttavia, molti sostengono che la sua conformazione sia fortemente ispirata ad Angkor Wat, la capitale del vecchio impero Khmer in Cambogia. Ammesso che esista, sarebbe bello vedere Meridian ritornare nel Remaster di Horizon Zero Dawn.

Hyrule The Legend of Zelda Breath of the Wild

Il regno di Hyrule è una delle ambientazioni più famose e iconiche del panorama videoludico. Numerosissime sono le avventure di Link e Zelda all’interno di queste terre e, con la rivoluzione che Zelda: Breath of the Wild ha portato su Switch, il regno ha assunto nuovi contorni.

In una mappa ricca di punti di interesse, ulteriormente ampliata in Zelda Tears of the Kingdom, possiamo scoprire gli ampi paesaggi circostanti, scalare montagne, guadare fiumi e compiere tantissime altre attività in una location che riesce a essere familiare e nuova al contempo. E per fortuna Aonuma e Fujibayashi non sono ancora stufi di lavorare alla saga di Zelda.

Altissia di Final Fantasy XV

Altissia è uno degli scenari più incredibili, anche solo a livello concettuale, degli ultimi anni. Con la sua dichiarata ispirazione a una delle città più belle del mondo, la nostra Venezia, ci trasporta in un ambiente ricco di storie e meraviglie architettoniche. Cullata dai abbondanti canali che ne cingono le terre, è stato un peccato non avere in Final Fantasy XV la possibilità di esplorarla come si deve, anche se è impossibile dimenticare i giri in gondola e tutte le foto che Prompto ha voluto scattare sul posto, come ognuno di noi avrebbe voluto fare.

La Cittadella di Mass Effect

L’universo della trilogia di Mass Effect è costellato da meravigliose ambientazioni dal tocco fantascientifico e la Cittadella è indubbiamente una di queste. Questa immensa stazione spaziale sorge nel cosmo ed è la capitale politica di tutte le specie che fanno capo al Consiglio della Cittadella.

Le sue colossali dimensioni, che ricordano un po’ quelle di un pentagramma, le consentono all’occorrenza anche di trincerarsi nei momenti di emergenza. Questa location, infatti, è strutturata in maniera tale da adattarsi ai cambiamenti, disponendo di vere e proprie braccia da adoperare all’occorrenza.

Anor Londo di Dark Souls

Anor Londo è un’area di Dark Souls in cui il sole risplende in maniera perpetua. Immersa in un’architettura maestosa e dai tratti gotici, la luce di questa città saprà toglierci il fiato e, se dovessimo dimostrarci incauti, anche la vita. Questo perché, a dispetto della sua atmosfera pacifica, la città è tutt’altro che tranquilla. La community, anzi, ricorda questo luogo apparentemente abbandonato per l’elevato livello di sfida che presentava, in perfetto allineamento a quello del titolo.

Oltre che per una questione prettamente estetica, ci sono moltissime altre location, come molte di quelle proposte dai giochi di Super Mario, che sono rimaste impresse anche per il loro livello concettuale, sempre all’avanguardia del divertimento, oppure per le loro atmosfere evocative, come la città di Silent Hill. Se doveste scegliere le vostre, quale collochereste sul podio delle ambientazioni più belle?