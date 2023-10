Top 5 copertine dei videogiochi grottesche e senza senso: sinceramente brutte!

Continua il nostro viaggio alla scoperta di copertine brutte dei videogiochi, questa volta facciamo un tuffo indietro nel tempo fino agli anni '80 e primi anni '90. Non manca un titolo più recente che in pochi conoscono, ma capace di assicurare vette di trash mai viste prima, almeno per quanto riguarda la cover!

Ninja Scooter Simulator e Ninja Golf

Sviluppati in Gran Bretagna e venduti a prezzo budget (2 sterline) i giochi della serie Ninja erano molto popolari su Atari e home computer degli anni '80, successivamente sono tornati alla ribalta grazie alle copertine trash che accompagnavano ogni pubblicazione. Un ninja che gioca a golf... folle vero?

Phalanx

Dall'immagine di copertina qui sotto, immaginereste mai che Phalanx è uno sparatutto spaziale a scorrimento orizzontale? No vero? L'artwork ha sicuramente il suo fascino ma non si capisce come mettere un redneck dell'Alabama in copertina sia stata considerata una buona idea.

Pure Pinball American Pinball Reborn

Vale per Pure Pinball American Pinball Reborn quanto detto poco sopra... un gioco di flipper con guerriere seminude in copertina? Una copertina pensata probabilmente per vendere presso un target di adolescenti, ma onestamente completamente fuori fuoco.

Cheggers Party Quiz

Keith Chegwin è stato un conduttore televisivo piuttosto celebre in Inghilterra, che tra le altre cose ha prestato il suo volto a questo misconosciuto gioco per Wii e PS2. Un party game con domande e risposte stile quiz TV, neanche troppo brutto alla fine. Ma la copertina è davvero orrenda!

Chuckie Egg 2

Uscito su Spectrum e Atari, Chuckie Egg 2 è un platform a schema fisso molto divertente e di buon successo all'epoca. Tutto bene quindi? Non proprio, perché la copertina sembra frutto di un trip psichedelico ben riuscito, con Chuckie che si presenta come un uovo antropomorfo con tanto di braccia, gambe e cappellino al contrario per sembrare più giovane. E quel ragno in copertina? Sembra molto pericoloso!