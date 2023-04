Top 5 demo PS1 che abbiamo giocato fino allo sfinimento

Vi abbiamo sbloccato un ricordo con il CD demo PS1 con la copertina viola, adesso torniamo sull'argomento con cinque demo per la prima PlayStation che tutti abbiamo letteralmente consumato giocandoci per ore e ore. Anche voi, ci scommettiamo...

Overboard

Overboard (conosciuto come Shipwreckers! negli Stati Uniti) non era propriamente un capolavoro, la visuale dall'alto si scontrava con un sistema di controllo legnoso e un gameplay spesso rifinito con l'accetta (ve le ricordate le collisioni?). Ma quanto ci abbiamo giocato, con quella demo...

Kula World

Anno magico il 1998, annata che ha visto il lancio di giochi come Tomb Raider III, Crash Bandicoot 3, Bomba 98 (e chi se lo scorda) e Kula World. Una sorta di Marble Madness che richiedeva "semplicemente" di portare il pallone da un punto A al punto B di labirintici livelli, spesso sospesi in aria. Come? Saltando... saltando all'infinito, per ore e ore.

Kurushi

Il caro buon vecchio Kurushi... chi lo ha mai capito alzi la mano. No davvero, l'estetica minimal era piacevolissima, ma il gameplay restava un vero mistero. Cosa bisognava fare, in Kurushi? In pochi lo hanno capito, e spesso ci divertivamo a farsi schiacciare dai cubi...

Oddworld Abe's Odyssey

Alla demo di Oddworld Abe's Odyssey ci abbiamo giocato tutti facendo sostanzialmente solo due cose: uccidere i Mudokon sotto le lame e premere il tasto per... i peti. Dite la verità, tanto lo sappiamo.

Tony Hawk's Pro Skater

Mai prima di Tony Hawk's Pro Skater si erano visti giochi di skateboard di questa qualità, una grafica curatissima, un gameplay perfetto e una colonna sonora con brani punk, rap e nu metal. Tutto bellissimo.... certo la demo non era troppo generosa in quanto a contenuti, ma all'epoca bastava e avanzava per divertirsi.