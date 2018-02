Top 5: Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World e Lost Sphear tra i migliori giochi di gennaio 2018

Il nuovo anno è, con un mese in cui si sono susseguiti tioli davvero eccellenti. Tuttavia, scegliere il miglior gioco di gennaio non è stata un'impresa troppo difficile: com’era facilmente prevedibile, la corona del miglior gioco del mese spetta di diritto a Monster Hunter World

Il nuovo capitolo della serie Capcom è a tutti gli effetti il punto più alto di una saga già eccezionale, che riesce a rielaborare efficacemente la propria formula, coniugando perfettamente tradizione e innovazione.

MH World però non è stato l'unico gioco meritevole di attenzione uscito a gennaio, durantei l mese scorso sono stati pubblicati anche titoli come Dragon Ball FighterZ, Dissidia Final Fantasy NT e Lost Sphear. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo sul Gioco del Mese di gennaio 2018.