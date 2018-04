Top 5: Far Cry 5, Ni No Kuni 2, A Way Out e Sea of Thieves tra i migliori giochi di marzo 2018

Insieme alla primavera, marzo ha portato con sé un gran numero di produzioni interessanti. Forse è mancato il grande capolavoro in grado di catalizzare l'attenzione di ogni videogiocatore, ma la varietà dell'offerta ludica degli ultimi trenta giorni è stata invidiabile.

Tra scorribande piratesche e sette millenariste, a guadagnarsi il titolo di gioco del mese è stata però una produzione un po' meno in vista, che ha saputo sorprenderci per il suo coraggio e per la sua originalità. Un mese davvero incredibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che ha visto l'arrivo di giochi come A Way Out (dagli autori di Brothers A Tale of Two Sons), Far Cry 5 (fenomeno da quasi cinque milioni di copie al lancio), Sea of Thieves di Rare, Kirby Star Allies per Nintendo Switch, Attack on Titan 2 e Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno.

La lista è lunga ma potrebbe continuare ancora con le remastered di Burnout Paradise e Assassin's Creed Rogue, senza dimenticare MLB The Show 18, Chuchel di Amanita Design e Warhammer Vermintide 2, sequel del titolo omonimo capace di vendere oltre 500.000 copie in tutto il mondo. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai migliori giochi di marzo 2018.