Top 5 giochi brutti basati sui film: Dragon Ball Evolution è in buona compagnia

I videogiochi brutti tratti dai film famosi sono davvero tanti, sopratutto a cavallo tra la seconda metà degli anni '90 e la prima metà degli anni 2000 pubblicare giochi di scarsa qualità basati su film di successo era una prassi piuttosto comune. Ma questi 5 sono davvero orrendi!

Bad Boys Miami Takedown

Già inserito nella nostra lista dei giochi PS2 veramente orrendi è effettivamente un gioco bruttissimo, un action in terza persona piuttosto generico con una grafica pessima e un gameplay legnoso. Bocciato su tutta la linea.

Kick-Ass The Game

Il film è diventato con il tempo un piccolo cult, mentre il videogioco è stato rapidamente dimenticato. Un picchiaduro talmente brutto che può contare su un Metascore infimo (33/100), pieno di bug, problemi tecnici e con un gameplay noiosissimo. Quattro anni dopo esce Kick-Ass 2 The Game, inutile dire che anche in questo caso l'accoglienza è stata piuttosto negativa.

Dragon Ball Evolution

Sul film ok, non c'è nulla da dire, è brutto e non c'entra nulla con Dragon Ball. Il videogioco basato sul film se vogliamo è ancora più orrendo, un picchiaduro per PSP basato su Dragon Ball Z Shin Budokai e Shin Budokai 2 che di fatto si limita a proporre gli stessi attacchi, lo stesso gameplay e lo stesso sistema di controllo. Un reskin fatto male, basato su un film che non sarebbe mai dovuto esistere.

Charlie's Angels

Altro picchiaduro, basato sul film del 2000 a sua volta basato sulla serie TV degli anni '70. All'epoca la pellicola con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu riscosse un buon successo incassando oltre 250 milioni di dollari al botteghino, naturale quindi pensare ad un videogioco ma purtroppo il risultato è ben lontano dall'essere anche solo minimamente accettabile.

Rambo The Video Game

Immondo, semplicemente brutto. Uno sparatutto stile arcade che permette di giocare sequenze tratte da First Blood (1982), Rambo First Blood Part II (1985) e Rambo III (1988), sulla carta una bellissima idea. La realizzazione finale però è un vero disastro tanto che Rambo The Video Game viene spesso indicato come il peggior videogioco di sempre: forse esagerato, ma sicuramente entra nella Top 10 dei giochi più brutti di sempre.