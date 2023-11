Top 5 giochi indie su PlayStation Plus nel 2023: da Sea of Stars alle Tartarughe Ninja

Nel corso del 2023 il PlayStation Plus ha offerto ai suoi abbonati diverse grandi produzioni provenienti dalla scena indipendente, titoli non solo splendidi da vedere, ma anche coinvolgenti da giocare.

Di seguito vi citiamo 5 dei migliori giochi indie del 2023 disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium e pronti per essere giocati o rigiocati in qualunque momento da tutti gli iscritti:

A Hat in Time

I Platform 3D in stile collect-a-thon non sono magari più così diffusi come un tempo, ma di certo A Hat in Time si è dimostrato il più brillante tributo possibile ad un genere che tanto furore fece tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000. L'opera sviluppata da Gears of Breakfast venne originariamente pubblicata nel 2017, e da giugno 2023 è a disposizione di tutti gli abbonati PS Plus che possono così riscoprire un Platform avvincente e pieno di stile.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Omaggio alla serie di Wonder Boy (di cui fa parte), Monster Boy and the Cursed Kingdom è uno dei Metroidvania più eccezionali che è possibile trovare nel catalogo di PS Plus, dove è sbarcato lo scorso aprile. Oltre alla magistrale direzione artistica, l'opera targata Game Atelier conquista con un mondo di gioco ricco di sfumature, un sapiente mix di azione, platform e rompicapi, ed un accompagnamento sonoro da applausi. Servono altri motivi per scaricare immediatamente Monster Boy?

Rogue Legacy 2

Dopo aver già ottenuto grandi consensi con il primo episodio, Cellar Door Games si ripete con Rogue Legacy 2, roguelike a tinte Metroidvania che migliora quanto visto nel predecessore rivelandosi ancora più coinvolgente, impegnativo e creativo. Rogue Legacy 2 è sbarcato su PS Plus nel giugno del 2023, permettendo così a chiunque di poter scoprire le sue meraviglie attraverso dungeon generati proceduralmente sempre più spettacolari e pieni di sorprese. Se amate i generi su cui si basa, allora si tratta di un prodotto imperdibile.

Sea of Stars

Arrivato su PS Plus subito al day one alla fine di agosto, Sea of Stars è stato uno degli indie più apprezzati e chiacchierati: il gioco di ruolo a turni firmato Sabotage Studios ha conquistato critica e pubblico grazie al suo sentito e riuscito omaggio a JRPG di un tempo, grazie ad uno stile grafico in pixel art delizioso e una giocabilità capace di conquistare il cuore di tutti gli appassionati del genere. Non sorprende dunque che Sea of Stars sia tra i candidati ai The Game Awards 2023 come Miglior RPG e Miglior Indie.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

Uno dei più apprezzati Picchiaduro a Scorrimento degli ultimi anni ha fatto il suo esordio nel servizio Sony a giugno, mandando in estasi tutti gli amanti delle celebri Tartarughe Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge è un sentito omaggio agli iconici Beat 'em Up prodotti in passato da Konami, e la produzione DotEmu ha tutto ciò che serve per conquistare il cuore dei giocatori con la sua azione frenetica ed uno stile grafico irresistibile. Anche se nella nostra recensione di TMNT Shredder's Revenge abbiamo evidenziato qualche lacuna, se ancora non lo avete provato è il momento di colmare la lacuna.