Top 5 giochi per PS1 con una grafica talmente brutta da far sanguinare gli occhi

Vi abbiamo già proposto la classifica dei giochi più brutti per la PS1 ma adesso vogliamo andare oltre segnalandovi alcuni giochi per la prima console Sony con una grafica pessima e un comparto estetico raccapricciante. Siete pronti per la nostra nuova top 5?

Bubsy 3D

Harry Potter E La Pietra Filosofale

Blasto

007 Tomorrow Never Dies

Batman Beyond Return of the Joker

e c'è un motivo ben preciso. A livello tecnico parliamo di un gioco arretrato anche per la sua uscita, con una modellazione poligonale approssimativa e un utilizzo dei colori totalmente a caso.E vogliamo parlare del design di personaggi e ambientazioni? Spigoli, spigoli ovunque...D'accordo, Harry Potter E La Pietra Filosofale non era un brutto gioco se parliamo di meccaniche di gameplay (per quanto molto acerbo) maI volti dei personaggi sono assolutamente inguardabili e non somigliano in alcun modo agli attori del film o alle illustrazioni della copertina del libro. Tecnicamente non ci siamo proprio, ma comprendiamo come molti siano affezionati al primo gioco di Harry Potter.Un mondo spaziale... cubico!, l'ambientazione Sci-Fi risulta terribilmente vuota e anonima e lo stesso protagonista è disegnato piuttosto male, così come i nemici.Fondali neri, colori psichedelici e blocchetti... ecco Blasto in tutto il suo splendore a 32-bit.aveva insegnato al mondo come dovevano essere i giochi di James Bond ma la PS1 non poteva contare sulla potenza del "rivale" N64 e dunque 007 Tomorrow Never Dies (basato sul film 007 Il Doman Non Muore Mai) è riuscito così e così...Particolarmente atroci i modelli poligonali e i dettaglima nemmeno il level design si salva, e che dire della direzione artistica poco ispirata?Il Metascore infimo non è solo per il gameplay orribile ma anche per il. Anzi, qui siamo ben oltre il limite minimo della decenza, in realtà.Se il cartoon Batman Beyond aveva una direzione artistica di altissimo profilo, lo stesso non si può dire del videogioco, dove di fatto imperano solo due colori, il viola e il nero, rendendo tutto molto confuso. E anche gli outfit della maggior parte dei personaggi riprendono le novità viola e nero,. Un delirio totale.