Top 5 giochi usciti nel 2023 che vi siete persi e che invece dovreste giocare

Quanti bei giochi sono usciti nel 2023? Da Hogwarts Legacy a Spider-Man 2, passando per Alan Wake II, Pikmin 4, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Resident Evil 4 Remake, solamente per citare alcuni dei migliori giochi dell'anno. Tra le tante usciti degli ultimi mesi però ci sono anche alcuni titoli che avrebbero meritato maggior successo.

Noi abbiamo selezionato cinque giochi che non sono necessariamente dei capolavori ma ottimi titoli che dovreste recuperare se amate il genere di riferimento. Siete d'accordo con le nostre scelte? Avete in mente altri gicohi usciti nel 2023 particolarmente sottovalutati? Segnalateceli qui sotto nei commenti.

One Piece Odyssey

Ciurma, tutti all'arrembaggio! Uscito a inizio anno e passato inosservato al grande pubblico, pensavamo in un rilancio in occasione del debutto della serie TV di One Piece su Netflix ma così purtroppo non è stato. D'accordo, One Piece Odyssey non è un blockbuster dagli alti valori produttivi ma un onesto gioco d'azione e avventura ambientato nel mondo della serie ideata da Eiichiro Oda. Un titolo che vi consigliamo di recuperare, non vi deluderà se amate la saga piratesca.

Fire Emblem Engage

Uno dei migliori giochi della serie Fire Emblem, Engage è stato oscurato da altre pubblicazioni e non ha riscosso il successo sperato, finendo presto nel dimenticatoio. Un vero peccato perché parliamo di uno dei migliori giochi usciti nel 2023 su Nintendo Switch, con un comparto tecnico di alto profilo, un'estetica affascinante e un gameplay strategico solido in ogni suo aspetto. Per saperne di più ecco la recensione di Fire Emblem Engage.

LEGO 2K Drive

Come Mario Kart, ma con i mattoncini danesi. LEGO 2K Drive è un gioco di corse arcade che permette di creare una vasta gamma di bolidi usando le celebri costruzioni (recuperate la recensione di LEGO 2K Drive per maggiori dettagli), per poi darsi battaglia in una lunga serie di circuiti ispirati a set LEGO realmente esistenti e piste di fantasia articolate e ricche di ostacoli. Tante le modalità di gioco in singolo e multiplayer, con un forte accento posto sulla personalizzazione... perfetto per le fredde serate autunnali in famiglia.

Immortals Of Aveum

Uno "sparatutto magico" in Unreal Engine 5, il gioco purtroppo è uscito a fine agosto in un periodo completamente sbagliato e non ha ricevuto grande visibilità, scomparendo rapidamente dai radar a poche settimane dal lancio. Recentemente è uscito un maxi aggiornamento gratis di Immortals of Aveum che introduce tante novità (tra cui il new game plus e un livello di difficoltà extra), resta il dispiacere per un Unreal Engine 5 non sfruttato a dovere.

Atlas Fallen

Nonostante sia sviluppato dagli autori di The Surge e Lords of the Fallen, Atlas Fallen non è un Soulslike ma un gioco d'azione con elementi RPG dalle atmosfere fantasy medievaleggianti. Atlas Fallen è il classico titolo "onesto" che non eccelle in nessun campo ma che mescola sapientemente i suoi ingredienti per proporre un piatto genuino, anche se non meritevole del menu di un ristorante stellato. Ma non per questo meno interessante, anzi.