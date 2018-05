Top 5: God of War, Yakuza 6 e Frostpunk tra i migliori giochi di aprile 2018

Lo scorso mese ha visto l'arrivo di due grandi produzioni come God of War e Yakuza 6: The Song of Life, accompagnati a loro volta da altri giochi meritevoli come Frostpunk o l'attesissimo Bud Spencer & Terence Hill: Schiaffi e Fagioli. Ecco la nostra Top 5 dei migliori titoli di aprile 2018.

Aprile 2018 è stato senza dubbio un mese capace di imprimersi con forza nella memoria collettiva dei videogiocatori: il merito spetta principalmente a due titoli eccezionali, vale a dire il nuovo God of War di Sony Santa Monica e Yakuza 6: The Song of Life, ora disponibile anche in Occidente.

Tra questi due colossi del settore, tuttavia, non sono mancate anche altre piccole produzioni che meritano di rientrare nell'elenco di candidati alla corona: basti pensare a Frostpunk, il nuovo gestionale dalle tinte survival di 11 bit Studios, lo stesso team dietro This War of Mine, per non parlare di Bud Spencer & Terence Hill: Schiaffi e Fagioli, picchiaduro a scorrimento 2D dedicato al celebre duo del Cinema.

Meritano di essere menzionati anche Minit e Masters of Anima, due piccoli, grandi giochi che sono riusciti a ritagliarsi un posto di rilievo, presentandosi come due esperienze di gioco meritevoli di attenzione. Vi lasciamo con il nostro Video Speciale dedicato alla Top 5 di aprile 2018: potete visionarlo in cima alla notizia.