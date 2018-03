Top 5: Kingdom Come Deliverance, Moss e Florence tra i migliori giochi di febbraio 2018

Il mese di febbraio appena trascorso è stato, ma comunque non avaro di soddisfazioni videoludiche, arrivate, per larga parte, dal mondo dello sviluppo indipendente o sul fronte dei remake...

Tra un paio di sorprese molto piacevoli e qualche ritorno in grande stile, in ogni caso, il Gioco del Mese spetta ad un prodotto che ha saputo dividere pubblico e critica, ma che è stato anche capace di rivelarsi un’opera rara e preziosa.

Florence, Moss per PlayStation VR, Kingdom Come Deliverance, Shadow of the Colossus Remake per PlayStation 4, Bayonetta 1/2 per Nintendo Switch e Where the Water Tastes Like Wine sono i principali pragonisti del mese di febbraio, chi sarà riuscito ad aggiudicarsi il premio di Game of the Month? Scopritelo nel nostro video speciale che trovate in apertura della notizia, buona visione!