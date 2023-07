Top 5 lottatori di Tekken che abbiamo amato alla follia

Il franchise di Tekken si è fatto apprezzare nel tempo, tra le altre cose, grazie un ampio roster fatto di personaggi tanto diversi tra loro quanto letali nelle combo. Da Heiachi Mishima fino a Kazuya e King, la serie picchiaduro è sempre riuscita ad accontentare i gusti di un'ampia platea di videogiocatori, e noi oggi vi proporremo una mini lista di quelli che, a nostro dire, sono tra i personaggi più fighi dell'intero franchise.

Jin Kazama

Yoshimitsu

Eddy Gordo

Mokujin

Kuma

Figlio di Kazuya e nipote di Heiachi Mishima, Jin Kazama è da sempredella serie.Il suo design iconico e il suo carattere all'apparenza freddo e distaccato sono da sempre tra i motivi che più hanno contribuito al successo di questo personaggio, che può contare su uno stile di combattimento (almeno inizialmente) basato su una versione del karate tipico della famiglia Mishima. Ma il buon Jin può anche contare su un alter ego oscuro e potente,, il cui moveset include colpi basati sull'energia demoniaca.Leader di una gilda internazionale di ladri dal cuore d'oro conosciuta come, Yoshimitsu non ha di certo bisogno di presentazioni. Presenza fissa a ogni edizione dell'Iron Fist Tournament, il buon Yoshimitsu è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel roster grazie alla sua grandecome personaggio, sviluppando uno stile di combattimento molto efficace che include le mosse più svariate: dalla rigenerazione al teletrasporto, le combo di Yoshimitsu sono. Yoshimitsu è tra l'altro uno dei personaggi che ha subito più cambiamenti al proprio outfit nel corso degli anni.Qualcuno ha detto combattere con? Comparso nel 1997 tra i lottatori del leggendario Tekken 3, Eddy Gordo è diventato in brevissimo tempo un beniamino dei videogiocatori.La sua particolarità risiede, oltre che nel suo outfit, soprattutto nel suo stile di combattimento danzato, ispirato ai più famosi maestri dellae realizzato attraverso una, figura importantissima nel mondo della disciplina a quel tempo. Seppur il personaggio non sia comparso in maniera stabile a tutte le edizioni dell'Iron Fist Tournament, è indubbio che Eddy sia tra i personaggi più rappresentativi di Tekken.Anche Mokujin è un personaggio che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Nato come manichino d'addestramento e ricavato da una quercia di duemila anni, il buonsi presenta ai giocatori con la particolarità di potere cambiarlo round dopo round, un'abilità senz'altro unica nel suo genere e capace di donare quel tocco di imprevedibilità a qualsiasi match. D'altronde, perché specializzarsi nel 'masterare' uno stile di combattimento, se puoi averliNato come guardia del corpo di Heiachi Mishima, il tenero orsetto gigante è uno dei personaggi in assoluto piùdel roster di Tekken. Pur avendo uno stile di combattimento poco elegante, Kuma riesce comunque a mettere alle strette i suoi avversari grazie a una stazza e a unafuori dal comune, elementi che vengono abbinati a dellee adatte ai giocatori più dediti alla provocazione.E se davvero amate Tekken, perché non dare un'occhiata alla nostra top sui 3 lottatori che vorremo rivedere in Tekken 8 ? O ancora, potrebbe interessarvi la nostra comparativa sui primi 3 giochi di Tekken