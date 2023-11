Top 5 migliori costumi di Final Fantasy: outfit stilosi, belli e inconfondibili

La saga di videogiochi Final Fantasy è nota per i suoi design dei personaggi straordinari ed eleganti, che spesso presentano abiti memorabili e iconici. Alcuni degli abiti più iconici della serie Final Fantasy sono.

Uniforme SOLDIER – Cloud Strife

L’uniforme SOLDIER di Cloud Strife e Zack Fair in Final Fantasy 7 è sicuramente uno degli abiti che più sono rimasti impressi nella storia della saga (e dei videogiochi in generale). Questo completo richiama vagamente l’armatura dei gladiatori ed è composto da una maglia smanicata, uno spallaccio di metallo, dei pantaloni scuri e degli stivaletti. Un'imbracatura di cuoio sorregge l’enorme Spada Potens (Buster Sword, nel suo nome inglese). Questo outfit è un simbolo dell'identità dei protagonisti e riflette anche la loro personalità in modi diversi. Se nel primo caso esprime la freddezza di Cloud, nel caso di Zack trasuda tutta l’esperienza di un SOLDIER di prima classe. Ritroveremo Cloud, Zack e altri personaggi in Final Fantasy 7 Rebirth.

Outfit in pelle – Squall Leonhart

Squall indossa un bomber in pelle nera con un colletto in pelliccia e una maglia bianca con scollo a V sotto. Sulla giacca pende un ciondolo di Griever in argento, molto caro a Squall, che lo vede come emblema di coraggio e forza. Porta anche un anello con il suo simbolo. Il suo outfit abbina a dei pantaloni neri anche più cinture rosse interconnesse sul lato destro. Le cinture sono una caratteristica distintiva del suo outfit e aggiungono colore e contrasto ai suoi vestiti altrimenti totalmente scuri. Completano l’abito stivali neri e guanti neri.

Vesti da invocatrice - Yuna

Yuna è l’amata protagonista femminile di Final Fantasy X. I suoi abiti sono una bellissima ed elegante combinazione di un kimono bianco le cui maniche sfoggiano tonalità di rosa, un obi giallo, una lunga e sontuosa gonna plissettata con motivi floreali e degli stivaletti neri. Questo vestito rappresenta il ruolo di Yuna come invocatrice, le cui arti le consentono di richiamare potenti creature chiamati Eoni per aiutarla in battaglia. L'abito di Yuna riflette anche la sua grazia, il suo coraggio e la sua devozione al pellegrinaggio che deve intraprendere per salvare il mondo dalla minaccia di Sin. E chissà se qualche nuova avventura è in serbo per lei in un ipotetico Final Fantasy X-3.

Guarda del Sanctum - Lightning

L’uniforme da Guardia del Sanctum di Lightning in Final Fantasy XIII è un altro degli outfit che più hanno colpito nel corso degli anni, complice anche la lunga storia del tredicesimo episodio della serie, che in un modo o nell’altro ha visto Lightning al centro delle vicende. Si tratta di un'uniforme militare elegante e futuristica, composta da una giacca bianca, un mantello rosso, una gonna e degli stivali. Questo costume mette in mostra la forza, la velocità e l'abilità di Lightning nei panni di un ex soldato del Sanctum, oltre che la sua determinazione, la sua indipendenza e le sue qualità di leadership.

Completo principesco – Noctis

Noctis Lucis Caelum, protagonista di Final Fantasy XV, non ha un comportamento sempre principesco, ma i suoi abiti rivelano comunque il suo nobile lignaggio. Il suo outfit total black è un abbigliamento sofisticato e regale, composto da una giacca di pelle nera e una maglia nera con eleganti ricami. Erede al trono di Lucis, l'ultimo regno chiamato a resistere all'invasione dell'Impero di Niflheim, l'abbigliamento di Noctis si completa con pantaloni e anfibi neri, riflettendo il carisma di Noctis, la sua lealtà e il suo destino come legittimo sovrano destinato a riportare la pace nel mondo.

Questi sono solo alcuni esempi degli outfit più iconici della serie Final Fantasy, ma ce ne sono tantissimi altri da scoprire e ammirare. Qual è il vostro preferito?