Top 5 migliori giochi Nintendo DS mai realizzati: tra Mario e GTA

Il Nintendo DS fu una console portatile pionieristica: forte del suo doppio schermo e delle funzioni touch, la piattaforma Nintendo< portò una ventata d'aria fresca nel panorama videoludico offrendo ai giocatori tantissimi titoli imperdibili e dalla qualità eccezionale.

Dopo aver svelato la Top 5 dei migliori giochi Nintendo Switch di sempre, è ora il turno del DS: eccovi i 5 migliori titoli mai comparsi sulla piattaforma secondo quanto riportato su Metacritic. Prima di procedere una precisazione: nella classifica del noto portale tra le prime posizioni trova spazio anche Flipnote Studio con una media di 93. Abbiamo deciso di non prenderlo in considerazione trattandosi di un'applicazione DSiWare e non di un gioco vero e proprio.

5 - The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Non poteva certo mancare The Legend of Zelda su DS, e il primo dei due giochi inediti pubblicati per la piattaforma si è rivelato l'ennesima eccellente prova dello storico franchise della Grande N. Con uno stile grafico irresistibile che ricalca quanto offerto da Zelda Wind Waker, ed un sapiente utilizzo delle funzioni touch per dare vita a rompicapi freschi ed originali, The Legend of Zelda Phantom Hourglass è un gioiello da 90 di metascore che non può mancare nella collezione di un fan di Zelda e Link.

4 - Mario & Luigi: Bowser's Inside Story

Terzo episodio della serie di Mario & Luigi nata su Game Boy Advance e poi proseguita su DS, Mario & Luigi Bowser's Inside Story era forse il gioco più originale e creativo di tutto il brand sviluppato dalla defunta AlphaDream. La ricca avventura RPG ci metteva nei panni non solo dei due fratelli baffuti ma anche di Bowser, offrendo così due approcci ben diversi a combattimenti, enigmi e fasi esplorative. Il risultato finale è uno dei giochi di ruolo più avvincenti mai comparsi sulla console Nintendo, di quelli da avere a tutti i costi. Il metascore parla chiaro: un 90 tondo tondo.

3 - Mario Kart DS

Non si trattava soltanto dell'ennesimo grande esponente di Mario Kart: nel suo piccolo, infatti, Mario Kart DS scrisse la storia di Nintendo rivelandosi il primo capitolo della serie ad offrire il multiplayer online grazie alle funzioni di Nintendo Wi-Fi Connection. A parte ciò, Mario Kart DS aveva tanto da offrire in termini di contenuti tra piste ben disegnate, un ricco cast di piloti e diverse modalità extra con cui intrattenersi a lungo, quanto basta per raggiungere una media di 91 su Metacritic.

2 - Chrono Trigger

Il capolavoro Square visto su Super Nintendo nel 1995 ha goduto di una seconda giovinezza sui due schermi del DS. Il porting di Chrono Trigger si è presentato con alcune piccole migliorie tecniche e tutta l'intramontabile bellezza dell'opera originale, immensa anche in questa veste portatile. Con un metascore di 92, Chrono Trigger si è rivelato un'opera monumentale anche a distanza di oltre un decennio dalla sua originale uscita.

1 - Grand Theft Auto: Chinatown Wars

E' forse uno dei GTA ingiustamente dimenticati e proprio per questo merita di essere riscoperto: Grand Theft Auto Chinatown Wars ha infatti raggiunto la media più alta mai toccata da un gioco per DS, pari a 93, un risultato di elevato spessore raggiunto grazie alla qualità delle sue missioni e l'ottimo impiego di tutte le caratteristiche peculiari del sistema a due schermi. GTA Chinatown Wars si può considerare una vera e propria evoluzione dei primi GTA con visuali a volo d'uccello, dimostrando che la serie targata Rockstar Games può funzionare alla grande anche in una veste simile.

