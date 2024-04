Top 5 migliori giochi Nintendo Switch di sempre: Mario e Zelda presenti

A 7 anni dal suo debutto in tutto il mondo, Nintendo Switch offre oggi un parco titoli letteralmente sconfinato tra esclusive, grandi terze parti e giochi indie imperdibili. E non sono mancati autentici capolavori.

Vi abbiamo parlato dei migliori giochi Nintendo Switch di inizio 2024, ma ora ci allarghiamo a tutto il ciclo vitale della celebre console ibrida Nintendo: ecco la classifica dei 5 giochi più belli in assoluto secondo le medie riportate su Metacritic.

5) Portal: Companion Collection - 95

Raccolta comprensiva dei due giochi della serie firmata Valve, Portal Companion Collection permette di rivivere su Switch i due magistrali Puzzle/Platform considerati tra i più ambiziosi e pionieristici nel loro genere di appartenenza. Sia l'originale Portal che Portal 2 sono un perfetto manuale di game design, di idee vincenti e di creatività incredibile che non hanno perso un briciolo del loro fascino nonostante i tanti anni passati dal loro esordio sul mercato. Imperdibili anche su Switch.

4) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96

L'ultimo kolossal di Nintendo riparte da quanto fatto con il già rivoluzionario predecessore, The Legend of Zelda Breath of the Wild, e lo arricchisce ancora di più con nuove trovate geniali ed avvincenti. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un'opera imprescindibile per chiunque possegga la console ibrida della casa di Kyoto, capace di offrire centinaia di ore di coinvolgimento, sorprese e meraviglia come solo i capolavori riescono a fare.

3) The House in Fata Morgana - 96

In questo caso va precisato che su Metacritic sono soltanto 10 le recensioni relative alla versione Switch di The House in Fata Morgana. Ciò però non toglie che la creatura di Novectacle è considerata una delle più grandi visual novel mai concepite sin dal lancio dell'originale edizione PC, ed anche su Switch The House in Fata Morgana mantiene intatta la sua fama confermandosi così un'opera imprescindibile per chiunque sia appassionato del genere. Dategli una chance, non ve ne pentirete.

2) Super Mario Odyssey - 97

Divenuto realtà pochi mesi dopo il lancio di Switch sul mercato, Super Mario Odyssey si è dimostrato un'altra immensa avventura 3D dell'idraulico baffuto, che questa volta si è trovato ad esplorare mondi enormi e colmi di collezionabili, sfide e sorprese come mai visto prima nei giochi precedenti. Super Mario Odyssey è un autentico capolavoro creato con passione e dedizione che ha tutto ciò che serve per conquistare i fan della storica mascotte Nintendo. E la speranza è che Super Mario Odyssey 2 diventi prima o poi realtà.

1) The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97

Il debutto di Switch venne affiancato proprio da lui, The Legend of Zelda Breath of the Wild, divenuto non solo uno degli esponenti più importanti in assoluto del suo storico brand, ma è anche considerato un'opera che ha cambiato il volto dei moderni open world andando verso una direzione ancora più ambiziosa mai sperimentata in precedenza. Breath of the Wild è sinonimo di Switch, uno di quei giochi che devono essere giocati da ogni appassionato almeno una volta nella vita.

