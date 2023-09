Top 5 migliori giochi Signore degli Anelli: qual è il più bello?

Con i suoi personaggi indimenticabili, il suo universo ricco di ramificazioni e la sua storia epica, la saga del Signore degli Anelli, firmata J.R.R. Tolkien, ha prodotto numerosi sottoinsiemi delle proprie opere, non ultimi i videogiochi a tema. Mentre nuovi film sono in cantiere, ecco la top 5a dei migliori giochi del Signore degli Anelli.

5 - Il Signore degli Anelli Le Due Torri

Il Signore degli Anelli: Le Due Torri è un hack-and-slash approdato su PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox, GameCube e dispositivi mobili. Ricordato pe le sue apprezzate meccaniche di gioco e la sua grafica all’avanguardia per l’epoca, presenta alcune aggiunte che i fan della saga hanno molto apprezzato. Il giocatore può scegliere se impersonare Aragorn, Legolas o Gimli, ciascuno con un proprio stile di combattimento. Alcune sequenze di combattimento sono sorprendentemente brevi e in qualche caso le ondate nemiche sono decisamente troppe da respingere, ma il gameplay è solido e divertente.

4 - LEGO Il Signore degli Anelli

LEGO Il Signore degli Anelli va indubbiamente premiato per la sua capacità di ricreare in chiave LEGO una delle pellicole più amate nella storia del cinema, presentando peraltro quella che all’epoca era la migliroe grafica per un gioco LEGO. Nonostante qualche difetto tecnico e la progettazione degli enigmi non sempre al top, il gioco di per sé vanta un ottimo design, con location esplorabili in cui reperire tante chicche nascoste. Peccato solo per le numerose scene d’intermezzo che non si possono saltare (qui la nostra recensione di LEGO Il Signore degli Anelli).

3 - Il Signore degli Anelli La Battaglia per la Terra di Mezzo

Il Signore degli Anelli: La Battaglia per la Terra di Mezzo è un gioco di strategia in tempo reale pubblicato nel 2004. Ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli sia dalla critica che dagli utenti, grazie alla sua abilità di riproporre le epiche avventure narrate negli straordinari romanzi di Tolkien.

In una mappa del mondo 3D ricca e pulsante di vita, il gioco consente di riscrivere la storia della Guerra dell'Anello sotto il nome delle forze del bene o con lo stendardo delle forze del male e combina una campagna globale a turni unita a missioni strategiche in tempo reale, permettendo al giocatore di decidere come portare avanti la battaglia.

2 - Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re

Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re è un gioco d'azione hack and slash sviluppato da EA Redwood Shores per PlayStation 2 e PC, successivamente portato su GameCube, Xbox, Game Boy Advance e dispositivi mobili. Il gioco spicca per il suo gameplay, la sua colonna sonora e la grafica di prim'ordine, riuscendo a convogliare la sensazione di coinvolgimento del giocatore nelle battaglie tra uomini e bestie, nonostante pecchi in longevità e di tanto in tanto la telecamera giochi brutti scherzi.

1 - La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor

La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor è un gioco d'azione open world. Integra il suo ottimo combat system con un sistema di progressione gratificante sia per il giocatore che per i nemici. L’opera trasuda amore per il lavoro di Tolkien e la difficoltà delle battaglie rende ogni abilità utile. Sebbene la longevità sia apprezzabile, la narrazione è piuttosto scostante e le parti centrali della trama sono poco coinvolgenti. I comandi non sono sempre reattivi come si richiederebbe a un gioco di questa categoria, ma nel complesso si tratta di un titolo molto ben riuscito.