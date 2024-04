Top 5 migliori giochi Xbox 360 di sempre: sorpresa, non ci sono giochi Microsoft!

Seconda console casalinga di Microsoft, Xbox 360 ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico nel corso del suo ciclo vitale al punto che per molti giocatori è ancora oggi la miglior Xbox mai realizzata. Il merito va in particolare al suo ricchissimo parco titoli, pieno di capolavori ed opere indimenticabili.

Andando a consultare Metacritic, però, un po' a sorpresa nella classifica dei 5 migliori giochi mai visti su Xbox 360 non ci sono produzioni Microsoft, più indietro nei ranking effettuati dal noto portale. Questo tuttavia non per demeriti dei singoli giochi, assolutamente no: opere come Gears of War e Halo 3 ad esempio hanno comunque raggiunto metascore stellari pari a 94. Ciò ci fa dunque capire quanto elevata fosse la qualità dei giochi usciti su Xbox 360 all'epoca, come vedremo ora nella Top 5.

5 - Mass Effect 2

Seguito diretto del già acclamato Mass Effect originale, Mass Effect 2 si rivelò un autentico fenomeno al momento della sua uscita sulla console verdecrociata, toccando l'incredibile media di 95. Nonostante un gameplay stavolta più orientato verso l'azione rispetto alla componente RPG, il capolavoro BioWare ha saputo conquistare i cuori degli appassionati per la sua giocabilità coinvolgente, le atmosfere più dark rispetto al primo gioco e un cast di personaggi stellare. Inizialmente, tra l'altro, Mass Effect 2 venne distribuito su console come esclusiva temporale Xbox 360 (oltre alla versione PC), sbarcando su PS3 soltanto un anno dopo. Poter giocare subito un simile gioiello sulla piattaforma Microsoft era un'occasione da non perdere.

4 - The Orange Box

Una delle collection più ricche mai viste nella storia videoludica. E del resto basta soltanto sentire i nomi che compongono la raccolta targata Valve per svenire: Half-Life 2 ed i relativi Episode One e Two, il primo Portal e Team Fortress 2. Di fronte a simili giochi non stupisce che The Orange Box sia stata premiata con un'altisonante metascore di 96, che ci ricorda quanto siano stati eccezionali i titoli presenti nella collection.

3 - Bioshock

Proprio come Mass Effect 2, anche Bioshock venne inizialmente pubblicato come esclusiva console Xbox 360 (affiancata dall'edizione PC). E considerato quanto il gioiello di 2K diretto da Ken Levine abbia sconvolto il panorama videoludico con i suoi temi e l'indimenticabile scenario di Rapture, per i giocatori Xbox si trattava di un prodotto di cui andare fieri e per il quale valeva la pena possedere la piattaforma Microsoft. 96 è la media raggiunta da Bioshock, considerato ancora oggi uno dei videogiochi più visionari di sempre.

2 - Grand Theft Auto V

Pubblicato nel settembre del 2013, dunque alla fine della generazione, Grand Theft Auto V ha sconvolto il panorama videoludico: il kolossal di Rockstar Games è divenuto il videogioco più venduto di sempre in sole 24 ore e si è dimostrato anche un autentico successo di critica alla luce dell'incredibile 97 di media raggiunto. GTA V diventerà negli anni a venire un fenomeno sempre più grande tra riedizioni e la crescita incessante di GTA Online, arrivando infine a vendere la bellezza di 195 milioni di copie nel corso del tempo.

1 - Grand Theft Auto IV

L'avvento di Grand Theft Auto nella generazione HD venne accolto come un vero e proprio evento. L'impatto di Grand Theft Auto IV sul panorama videoludico fu tale da renderlo uno dei giochi con il Metascore più alto mai registrato su Metacritic: nello specifico la versione Xbox 360 ha raggiunto quota 98, quanto basta per imporlo al vertice della sua epoca. L'avventura di Niko Bellic è rimasta nel cuore dei giocatori che ancora oggi sperano di poterla rivivere sulle piattaforme odierne. Chissà se un domani le speranze su GTA 4 Remastered si concretizzeranno.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.