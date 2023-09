Top 5 migliori videogiochi tratti dai film: da James Bond a Il Signore degli Anelli

I Tie-In, solitamente videogiochi tratti da film di successo, sono una tipologia di titoli esistente sin dagli albori dell'industria videoludica. Sebbene molte volte si siano rivelati prodotti senza grosse qualità che puntano tutto sul nome che portano, negli anni non sono invece mancate opere davvero meritevoli d'attenzioni.

Di seguito vi elenchiamo quelli che consideriamo i 5 migliori videogiochi tratti dai film mai fatti. Prima di proseguire è bene precisare che in quest'occasione ci riferiamo esclusivamente ai Tie-In, senza dunque tenere in considerazione i giochi su licenza a livello generale, pertanto nomi di elevata caratura come ad esempio Marvel's Spider-Man ed i Batman Arkham, non essendo direttamente ripresi da pellicole specifiche, non sono dunque presi in considerazione per questa lista.

GoldenEye 007

Quando Rare realizzò per Nintendo 64 la trasposizione videoludica dell'omonimo film del 1995, nessuno si sarebbe mai immaginato un impatto tale da riscrivere la storia degli FPS. E invece è andata proprio così: non solo GoldenEye 007 si è imposto come uno dei migliori giochi per N64, ma è anche uno dei più grandi Tie-In mai fatti, non solo per la bellezza della sua campagna che segue in maniera più o meno fedele gli eventi del film, ma anche per un comparto multiplayer split-screen fino a 4 giocatori capace di dar vita a partite dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento indimenticabile. Davvero niente male per un'epoca in cui gli FPS di qualità venivano ancora considerati appannaggio del solo mercato PC.

Il Padrino

Pubblicata nel 2006, la trasposizione videoludica dell'iconico Il Padrino targata Electronic Arts è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Pur basandosi sugli eventi del film, l'opera EA prende anche una propria direzione mettendoci nei panni di una giovane recluta della famiglia dei Corleone, calato in poi in un contesto free roaming in stile GTA che si dimostra non solo efficace, ma anche ricco di contenuti ed attività da portare avanti, come prendere un poco alla volta il controllo delle attività commerciali sparse per la città nel frattempo che si porta avanti la guerra contro le altre famiglie mafiose rivali. Un gioco magari non impeccabile in ogni sua componente, ma senza dubbio da non trascurare.

Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re

Non è soltanto uno dei migliori giochi de Il Signore degli Anelli, ma si impone di suo tra i Tie-In più memorabili di sempre. Il Signore degli Anelli Il Ritorno del Re è un Action hack 'n slash di quelli che tengono incollati allo schermo grazie ad una realizzazione ludica coinvolgente grazie e con un ritmo ben sostenuto, a cui si aggiunge una realizzazione audiovisiva di primo piano e la presenza dei più importanti eventi e battaglie viste nel capolavoro cinematografico di Peter Jackson. Peccato giusto per una durata non proprio considerevole, ma per il resto è un gioco imperdibile per qualunque amante dell'opera di J. R.R. Tolkien.

Spider-Man 2

Molti anni prima di Marvel's Spider-Man, l'amichevole Uomo Ragno di quartiere stupiva critica e pubblico con la trasposizione videoludica di Spider-Man 2, non solo molto più curata rispetto al lavoro svolto un paio d'anni prima con il Tie-In del primo film di Sam Raimi, ma in generale capace di imporsi tra gli Action free-roaming più intriganti della sua generazione. Più di qualunque altro gioco precedente dedicato all'eroe Marvel, Spider-Man 2 ci faceva davvero sentire come se fossimo noi stessi l'Uomo Ragno, combattendo villain e criminali a suon di ragnatele nel frattempo che ci si dondola tra un grattacielo e l'altro a tutta velocità. Spider-Man 2 ha così posto le basi per i futuri videogiochi dedicati al personaggio, al punto che persino le opere di Insomniac Games (ricordiamo che Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre 2023) gli devono molto.

The Warriors

Da Rockstar Games arriva il miglior adattamento possibile per l'iconico film omonimo del 1979. The Warriors si pone come un adrenalinico Action/Adventure in salsa Beat 'em up che colpisce duro con il suo gameplay e con la possibilità di poter utilizzare tutti i nove protagonisti, ciascuno con proprie caratteristiche specifiche che danno ancora più profondità alla giocabilità. Le sue atmosfere fedeli alla pellicola ed i combattimenti tanto spettacolari quanto brutali, oltre ad una realizzazione grafica e sonora di primo livello, sono gli ingredienti che portano meritatamente The Warriors tra i migliori Tie-In di tutti i tempi.