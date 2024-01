Top 5 Pokémon di tipo acqua fortissimi: da Balstoise a Gyarados

Fino ad oggi, i Pokémon creati sono centinaia e non tutti hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati. Molti di quelli che più sono stati apprezzati dai fan sono di tipo acqua: scopriamo quali sono le creature appartenenti a questa categoria che sono anche considerate le più forti in battaglia.

Kyogre

Questo Pokémon leggendario è stato sempre uno dei preferiti degli appassionati della serie sin dalla sua comparsa in Zaffiro, capitolo per Game Boy Advance. Questo mostro ha le sembianze di una grossa orca con enormi pinne laterali caratterizzata da quattro dita ed una coda molto particolare, poiché fa sembrare che ai lati della parte finale del corpo della creatura vi siano lunghi nastri. Si tratta di un Pokémon possente, ma anche bello da vedere grazie al corpo blu e bianco con svariati dettagli rossi.

Blastoise

Blastoise è così famoso tra i fan dei Pokémon che quasi non ha bisogno di presentazioni. Chiunque abbia seguito il brand sin dai suoi albori conosce questo grosso mostro di tipo Acqua che rappresenta la terza ed ultima evoluzione del tenero Squirtle. La tartarughina azzurra diventa infatti un'enorme creatura acquatica bipede dal cui guscio, in corrispondenza delle spalle, fuoriescono due cannoni dalle dimensioni considerevoli che vengono impiegati sia nel combattimento che come propulsori per semplificare gli spostamenti.

Gyarados

Proprio come Blastoise, anche Gyarados fa parte della prima generazione di Pokémon e questo è uno dei motivi che lo rendono uno dei più amati dai fan della serie di videogiochi ed anime. Ciò che rende Gyrados una creatura speciale è il fatto che si tratti dell'evoluzione di Magikarp. Il pesce rosso dall'espressione poco intelligente, che non ha alcuna abilità nel combattimento, può infatti evolversi in questo gargantuesco serpente marino di colore azzurro sul cui dorso si trovano alcune pinne bianche. Ciò che rende più minaccioso questo Pokémon non è la stazza, ma il volto, poiché le sue lunghe zanne e la sua espressione possono terrorizzare chiunque se lo ritrovi faccia a faccia.

Suicune

Tra i Pokémon di tipo Acqua più forti troviamo anche Suicune, un leggendario facente parte della seconda generazione di mostriciattoli tascabili e arrivato con Pokémon Cristallo per Game Boy Color. Sebbene la forma di questa elegante creatura ricordi quella di un lupo, vi sono molti dettagli che rendono il Pokémon diverso dal predatore. Questo quadrupede ha il corpo azzurro, ricoperto da macchie bianche la cui forma ricorda quella di un rombo, le quali riprendono la colorazione del ventre. Anche le code sono molto particolari, poiché somigliano a due lunghissimi nastri. Sulla testa è posizionato una sorta di enorme cristallo verde, dalla cui parte posteriore spunta una lunga criniera viola. Non è un caso se si tratta di uno dei Pokémon più belli in assoluto.

Swampert

Esattamente come Kyogre, Swampert si è visto per la prima volta in Pokémon Zaffiro e Rubino per Game Boy Advance. Questo Pokémon di terza generazione non è altro che la forma finale di Mudkip, uno dei tre starter del gioco per la console portatile Nintendo. Una volta raggiunta la terza ed ultima evoluzione, la creatura si trasforma in Swampert, un anfibio bipede caratterizzato da un corpo azzurro, dal ventre bianco e da dettagli neri ed arancioni: sugli arti e ai lati del volto troviamo protuberanze che sono solo estetiche ad eccezione di quelle sul volto, che vantano tre aculei molto appuntiti; sono invece nere la coda e le due pinne sulla testa, che consentono alla creatura di conoscere con esattezza quando una marea o una tempesta sono in arrivo.

