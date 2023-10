Top 5 Ratchet & Clank: i migliori giochi della serie Insomniac Games

Nel corso degli ultimi vent'anni Ratchet e Clank sono stati protagonisti di una moltitudine di avventure interplanetarie, segnando la vita videoludica di quattro differenti generazioni di appassionati. Ma in mezzo a tanti videogiochi, quali sono i cinque migliori in assoluto secondo la critica specializzata? Ecco cosa dicono i numeri.

5. Ratchet & Clank (PS2, 2002) - Meta Score 88

La prima volta non si scorda mai. Nel 2002 uno strambo duo composto da un peloso alieno arancione e un piccolo robottino è riuscito a conquistare il cuore di milioni di videogiocatori, diventando per la generazione PlayStation 2 ciò che Spyro e Crash erano stati per la prima PlayStation. I tratti distintivi della serie erano già tutti lì: personaggi carismatici, umorismo a go-go, una moltitudine di pianeti da esplorare e, soprattutto, tonnellate di piombo e armi fuori di testa. Chi ha avuto modo di giocare Ratchet & Clank nel 2002 ha avuto modo di assistere all'inizio di una leggenda. La critica, come potete intuire dal Meta Score, ha apprezzato immediatamente.

4. Ratchet & Clank Rift Apart (PS5, 2021) - 88

Dal capostipite della serie all'episodio più recente e all'avanguardia. Ratchet & Clank: Rift Apart dimostra che il dinamico duo non ha alcuna intenzione di andare in pensione Uscito esclusivamente su PlayStation 5 lasciandosi definitivamente alle spalle la precedente generazione, Ratchet & Clank: Rift Apart sfrutta le potenzialità della console di Sony per offrire una presentazione grafica sontuosa e soluzioni tecniche prima impossibili, senza ovviamente farsi mancare un emozionante viaggio a cavallo tra le dimensioni e un personaggio nuovo di zecca, Rivet, già entrato nel cuore dei fan.

3. Ratchet & Clank: Armi di Distruzione (PS3, 2007) - 89

I ragazzi di Insomniac Games non hanno mai avuto bisogno di rodaggio, riuscendo a lasciare il segno ogni volta che hanno esordito su una nuova console. Ratchet & Clank: Armi di distruzione ha segnato l'esordio del Lombax e del robot su PlayStation 3, dimostrando al mondo cos'era capace di fare il Cell. Nel grande disegno della serie, Armi di Distruzione non rappresenta un episodio particolarmente innovativo, ma tutto ciò che fa, lo fa incredibilmente bene. Ha inoltre avuto il pregio di dare il via alla saga Future e alla linea narrativa più amata dagli appassionati.

2. Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà (PS2, 2003) - 90

Nonostante lo scoppiettante esordio dell'anno prima, era evidente che la serie di Insomniac Games non aveva ancora espresso tutto il suo potenziale. Non c'ha messo molto per farlo, poiché Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà si è subito dimostrato la prova della maturità. Questo secondo capitolo ha affinato tutto ciò che c'era da affinare e ha gettato le basi per un sistema di potenziamento delle armi, diventato poi uno dei tratti distintivi della serie. Ha inoltre introdotto il personaggio di Angela Cross, la prima Lombax donna della serie, purtroppo poco esplorata nei capitoli successivi.

1. Ratchet & Clank 3 (PS2, 2004) - 91

Chi ha detto che il more of the same fa male? Ratchet & Clank: Up Your Arsenal, conosciuto in Italia come Ratchet & Clank 3, eleva al massimo la formula che i giocatori dell'era PlayStation 2 avevano tanto apprezzato realizzando quello che ad oggi rappresenta l'episodio meglio valutato della serie. Questo terzo capitolo ha inoltre presentato al mondo il perfido Dottor Nefarious, villain simbolo della saga nonché uno dei cattivoni più amati dei videogiochi, e introdotto una modalità multigiocatore, poi riproposta anche nel successivo Gladiator.