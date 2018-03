Top 5 Video: i migliori classici del passato da (ri)giocare su smartphone

Andiamo alla scoperta di cinque grandi classici del passato videoludico da giocare su dispositivi mobile iOS e Android, da, passando per. Siete pronti per un tuffo nella nostalgia?

Metal Slug

Metal Slug, Metal Slug X, Metal Slug 2 e Metal Slug 3 sono disponibili da tempo su iOS e Android e non è escluso che in futuro possano arrivare su App Store e Google Play anche i successivi episodi della serie, tra cui il più recente e apprezzato Metal Slug 7. Classici imperdibili, capaci di garantire ore e ore di puro divertimento su smartphone.

Grim Fandango Remastered

Uscito originariamente nel 1998, Grim Fandango è una delle avventure grafiche di LucasArts più acclamate di sempre. Questa riedizione presenta un comparto tecnico migliorato e colonna sonora rimasterizzata registrata con una orchestra, particolarità che permetterà di apprezzare maggiormente le musiche del gioco.

Carmageddon

Protagonista di un vero e proprio caso mediatico alla fine degli anni '90, Carmageddon è disponibile anche su smartphone con una riedizione che migliora il comparto tecnico e aggiunge nuovi contenuti inediti, tra cui piste, modalità aggiuntive, auto e piloti non presenti nellaversione originale. Imperdibile!

Crazy Taxi

Amanti delle corse folli, Crazy Taxi è il gioco giusto per voi. Uscito nel 1999 in sala giochi e l'anno successivo su SEGA Dreamcast, Crazy Taxi è ora disponibile per il download (gratuito, con supporto per gli acquisti in-app) su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Pac-Man

Uno dei videogiochi più famosi di sempre è scaricabile gratis su smartphone da App Store e Google Play, in una versione gratuita che presenta alcuni labirinti liberamente accessibili e altri sbloccabili tramite i Namco Points, ottenibili giocando oppure acquistandoli con denaro reale. Pac-Man Mobile è un gioco ricco e sempre aggiornato, recentemente arricchito anche da nuovi contenuti a tema Sonic.



