Top 5 videogiochi di Batman davvero molto brutti, che orrore!

Al giorno d'oggi siamo abituati alla qualità elevata dei videogiochi basati sui supereroi e proprio la serie Batman Arkham di Rocksteady ha dato il via ad un filone sicuramente positivo per i giochi dedicati all'Uomo Pipistrello. Ma nella storia del Cavaliere Oscuro non sono mancati i giochi brutti... anzi! Eccone 5 davvero raccapriccianti.

Batman Beyond Return Of The Joker

Return Of The Joker è uno dei più acclamati film animati di Batman, uscito nel 2000 come parte della serie Batman Beyond. Cosa poteva andare storto nella produzione di un tie-in per le console dell'epoca? A quanto pare tutto perché Batman Beyond Return Of The Joker è ancora oggi uno dei peggiori videogiochi di sempre. Un picchiaduro a scorrimento piuttosto confusionario, tecnicamente osceno sia su PS1 che su Nintendo 64, con un gameplay legnoso e ripetitivo. Pessimo sotto ogni aspetto.

Batman Dark Tomorrow

Uscito nel 2003 sotto etichetta Kemco, Batman Dark Tomorrow esce prima su GameCube e poi arriva su Xbox, in entrambi i casi sotto forma di disastro annunciato. Un gioco d'azione 3D single player in terza persona con elementi stealth e pensato per un pubblico adulto, sulla carta ottime intenzioni, purtroppo però la realizzazione è appena discreta e il gioco di fatto risulta rotto sotto molti aspetti, quasi ingiocabile e molto caotico. Peccato.

Batman Vengeance

La licenza di Batman in mano a Ubisoft non ha brillato particolarmente e Batman Vengeance purtroppo segue lo stesso filone di Batman Beyond Return Of The Joker. Ispirato a Batman Cavaliere della Notte, serie animata sequel di Batman The Animated Series, Vengeance è un gioco d'azione piuttosto generico e che non riesce in nessun modo a catturare lo spirito e l'essenza del Cavaliere Oscuro.

Batman Begins

Nel 2005 avviene il trionfale ritorno di Batman nelle sale cinematografiche dopo il flop commerciale di Batman & Robin e una serie di progetti cancellati tra la fine degli '90 ed i primi anni 2000. Se il film di Nolan al cinema è un successo epocale, lo stesso non si può dire del videogioco di Electronic Arts: tecnicamente discreto ma esteticamente rozzo, Batman Begins è il classico caso di licenza sprecata, nonostante avesse dalla sua qualche idea interessante. Ma all'epoca i tie-in brutti erano praticamente la norma... pensiamo a Catwoman, sempre di Electronic Arts.

Batman & Robin

Batman & Robin è un flop e come detto poco sopra porrà fine al franchise cinematografico di Batman per oltre sette anni. Il videogioco per PlayStation è stato altrettanto fallimentare, la natura arcade mal si sposava con un gioco del genere, i controlli erano macchinosi e il gioco scattava incredibilmente anche durante le fasi con meno nemici su schermo, sintomo di una scarsa ottimizzazione. Si poteva fare di meglio, ma nel complesso bocciato.

