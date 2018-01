Top 5: Xenoblade Chronicles 2, Finding Paradise e Life is Strange BTS EP3 tra i migliori giochi di dicembre 2017 (Video Speciale)

Dopo l'incredibile quantità di giochi che si sono susseguiti nel corso dell’anno, ail numero delle uscite si è drasticamente ridotto: in ogni caso, neppure negli ultimi trenta giorni sono mancate opere di, a partire da Xenoblade Chronicles 2 , che si è aggiudicato il titolo di

Nonostante le poche uscite del mese, non sono mancate sorprese come Finding Paradise (nuovo gioco dell'autore di To The Moon), Okami HD/4K Remaster, numerosi DLC (tra cui La Ballata dei Campioni per Zelda Breath of the Wild, Episode Ignis per Final Fantasy XV e La Maledizione di Osiride per Destiny 2) e infine l'episodio finale di Life is Strange Before The Storm, che chiude così la miniserie prequel di Deck9.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato al migliori giochi di dicembre 2017 per Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.