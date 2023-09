TOP 50 EA Sports FC 24: un leak svela i Rating dei 50 migliori giocatori

Il lancio di EA Sports FC 24 si avvicina sempre di più e al reveal ufficiale dei rating non dovrebbe mancare ancora molto, ma l'attivissima comunità di leaker afferma d'aver portato allo scoperto la lista con i migliori 50 calciatori del gioco. Curiosi di scoprire quali potrebbero essere i più forti? Continuate a leggere!

Dal momento che nella modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 uomini e donne potranno giocare assieme, la Top 50 condivisa dai leaker risulta essere di tipo misto. Non deve dunque stupire Alexia Putellas in quarta posizione, calciatrice del Barcellona femminile che con un OVR di 91 si prende il lusso di superare Lionel Messi e condividere la testa della classifica con campioni come Kylian Mbappé, Erling Haaland e Kevin De Bruyne, tutti a quota 91.

ST Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain (91) ST Erling Haaland – Manchester City (91) CAM Kevin De Bruyne – Manchester City (91) CAM Alexia Putellas – FC Barcelona Femeni (91) RW Lionel Messi – Inter Miami (90) ST Sam Kerr – Chelsea Women (90) ST Robert Lewandowski – FC Barcelona (90) ST Harry Kane – Bayern Monaco (90) CF Karim Benzema – Al-Ittihad (90) GK Thibaut Courtois – Real Madrid RW Graham Hansen – FC Barcelona Femeni (90) CM Aitana Bonmati – FC Barcelona Femeni (90) GK Marc-Andre Ter Stegen – FC Barcelona (89) LW Neymar Jr. – Al Hilal (89) CDM Casemiro – Manchester United (89) CB Virgil Van Dijk – Liverpool (89) CB Ruben Dias – Manchester City (89) ST Alex Morgan – San Diego Wave (89) GK Alisson – Liverpool (89) ST Ada Hegerberg – Lione (89) ST Kadidiatou Diani – Lione (89) CDM Rodri – Manchester City (89) CB Mapi Leon – FC Barcelona Femeni (89) LW Vinicius Jr. – Real Madrid (89) RW Mohamed Salah – Liverpool (89) ST Antoine Griezmann – Atletico Madrid (88) GK Ederson – Manchester City (88) GK Jan Oblak – Atletico Madrid (88) CAM Bruno Fernandes – Manchester United (88) CDM Joshua Kimmich – Bayern Monaco (88) CAM Bernardo Silva – Manchester City (88) ST Alexandra Popp – Wolfsburg (88) CF Debinha – Kansas City Current (88) CB Irene Paredes – FC Barcelona Femeni (88) CB Wenide Renard – Lione (88) LM Guro Reiten – Chelsea Women (88) ST Victor Osimhen – Napoli (88) CM Patricia Guijarro – FC Barcelona Femeni (88) CM Federico Valverde – Real Madrid (88) GK Christiane Endler – Yon (88) ST Marie-Antoinette Katoto – Paris Saint-Germain (88) ST Sophia Smith – Portland Thorns (88) GK Manuel Neuer – Bayern Monaco (87) LW Heung-Min Son – Tottenham (87) CM Luka Modric – Real Madrid (87) CB Marquinhos – Paris Saint-Germain (87) GK Mike Maignan – Milan (87) CAM Martin Odegaard – Arsenal (87) CM Frenkie De Jong – Barcellona (87) ST Lautaro Martinez – Inter (87)

Sebbene gli autori del leak siano considerati generalmente affidabili dalla comunità (parliamo di nomi noti come FUT Sheriff, FUT Mentor e FUT Scoreboard), vi invitiamo ugualmente a prendere tali valori con le pinze, utilizzandoli come semplice spunto di discussione in attesa della conferma ufficiale da parte di EA Sports.

A proposito di leak, circola anche una voce secondo la quale Euro 2024 verrà aggiunto ad EA Sports FC 24 sotto forma di DLC gratis.