Top e flop Summer Game Fest 2023: tutto il bello, il bruttissimo e il semplicemente pazzesco

Conclusasi ufficialmente l'edizione 2023 della Summer Game Fest, è tempo di tirare le somme sulla miriade di annunci alternatisi nell'ultima, intensa, settimana videoludica!

Dagli studi di Everyeye, i nostri Alessandro Bruni e Gabriele Laurino sono dunque pronti a fare il punto sulle ultime novità nel mondo dell'intrattenimento videoludico su PC e console. In seguito alle conferenze proposte dai grandi publisher, il calendario delle grandi uscite videoludiche del 2023 appare decisamente affollato, in vista dell'esordio di Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2, Starfield, Assassin's Creed: Mirage e tantissimi altri.

Nel corso della Summer Game Fest abbiamo potuto osservare in azione titoli inaspettati, come Star Wars: Outlaws (per tutti i dettagli, potete recuperare la nostra anteprima di Star Wars: Outlaws), Prince of Persia: The Lost Crown o l'attesissimo Fable. Spazio poi anche a Final Fantasy VII: Rebirth, che proseguirà l'operazione di remake di Final Fantasy VII, e a un nuovo sguardo a Dragon's Dogma 2 e Alan Wake II. Non sono poi mancate le nuove IP, come South of Midnight, Avowed e tante altre, mentre dopo lunghe assenze dalle scene hanno trovato spazio sul palco anche Skull & Bones e Avatar: Frontiers of Pandora.



Ma quali sono stati gli annunci migliori, peggiori o semplicemente fuori scala? Per scoprirlo, vi lasciamo al video dedicato confezionato dalla redazione: lo trovate in apertura di news e sul canale YouTube di Everyeye. Nei commenti, non mancate di farci avere le vostre opinioni sullo show estivo!