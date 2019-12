Top e flop trend sui videogiochi del decennio in un video

Prima i gettarci a capofitto nel nuovo decennio, che sarà inaugurato alla grande con il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, ci sembra giusto volgere lo sguardo indietro e analizzare nel dettaglio che ci stiamo per lasciare alle spalle.

Come vi abbiamo già raccontato nel nostro articolo dedicato ai migliori giochi del decennio 2010-2019, gli anni '10 lasceranno un segno indelebile nella storia dei videogiochi. Tuttavia, oltre che di esperienze memorabili, l'ultima decade ha anche visto la nascita di numerosi trend videoludici, alcuni incredibilmente positivi per il mercato, altri invece decisamente dimenticabili, perciò ci è sembrato giusto concentrarci anche su quest'altro aspetto.

Nella prima categoria rientrano senza ombra di dubbio i servizi in abbonamento, che hanno dimostrato che giocare tanto (e bene) spendendo poco è possibile e sostenibile per i publisher, e la Realtà Virtuale, che nonostante la diffidenza iniziale si sta via via ritagliando una fetta di mercato sempre più grande. Tra i trend che preferiremmo dimenticare figurano invece le microtransazioni, che in taluni casi sono state implementate in maniera così invasiva da rivelarsi incredibilmente dannose anche per prodotti di buona fattura. Questi, in ogni caso, sono solamente degli esempi: per un discorso più ampio e approfondito, vi consigliamo di guardare il video in apertura di notizia e di leggere il nostro speciale sui Top e Flop Trend del decennio.