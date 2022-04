I caccia di Top Gun Maverick volano su Ace Combat 7: Bandai Namco svela la collaborazione

Con un breve ma eloquente messaggio pubblicato sui social, Bandai Namco esorta tutti i piloti di Ace Combat 7 a prepararsi: presto, gli appassionati dell'ultimo sparatutto dogfight dell'editore giapponese potranno ingaggiare battaglie aree a bordo dei caccia da combattimento del film Top Gun Maverick.

Il tweet di Bandai Namco sottolinea infatti come "a partire da questa primavera, avvieremo una collaborazione con Top Gun Maverick per portare degli aerei del film in Ace Combat 7 Skies Unknown".

Il post condiviso dal publisher nipponico, quindi, non fornisce ulteriori dettagli ma fissa proprio per questa primavera l'ingresso dei caccia di Tup Gun Maverick negli hangar virtuali dei giocatori di Ace Combat 7. Considerando che nel settembre dello scorso anno Paramount Pictures ha deciso di spostare la premiere nelle sale cinematografiche americane del nuovo film di Top Gun al 27 maggio 2022, è lecito attendersi la pubblicazione di questo pacchetto aggiuntivo di Ace Combat 7 per tale data.

In attesa di ricevere nuovi chiarimenti sulla data di lancio dei DLC legati a questa partnership, vi ricordiamo che sempre per il 27 maggio sarà possibile pilotare i caccia dell'espansione gratis di Top Gun Maverick in Microsoft Flight Simulator.