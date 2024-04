Top Gun: Steelbook Superfan Collection ad un prezzo imbattibile

Se siete dei fan di Tom Cruise e dei film di Top Gun, l'offerta che vi proponiamo oggi è assolutamente imperdibile. Il super cofanetto da collezione dedicato ai film della serie che include tantissimi contenuti aggiuntivi è in offerta ad un prezzo strepitoso, vediamo assieme la promozione.

Vai subito all'offerta Questa strepitosa Edizione da Collezione include il primo film in Blu-Ray Top Gun del 1986 in versione 4K UHD, il secondo film Top Gun Maverick sempre in 4K UHD e tantissimi gadget, una piastrina militare, dei magneti, un portachiavi in pelle, sottobicchieri, set di card con le foto di scena. I dischi di entrambi i film saranno inclusi in due custiodie Steelbook con degli artwork inediti.

Tutto questo è in vendita in offerta lampo su Amazon al prezzo di 69,99 euro, con lo sconto del 41% dal prezzo di listino di 119,99 euro. Ovviamente quello di oggi è il prezzo più basso che abbia mai avuto dalla sua uscita.



Se volete procedere all'acquisto o solamente visionare il prodotto, vi basta solo cliccare a questo link.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?