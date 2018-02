Top news tech di ieri: il Nokia 9, la falla di uTorrent, dieci anni di Bitcoin e Tim Cook

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori news tech pubblicate nella giornata di ieri. Un'altra giornata in cui a farla da padroni sono stati i rumor dal, la fiera di Barcellona del prossimo weekend, ma ha fatto molto parlare la falla scovata dained un'infografica sui dieci anni di

Tra le notizie più apprezzate, ed anche le più importanti, figura quella che ha come protagonista (nuovamente) il team Project Zero di Google, il quale ha scoperto una grave falla nel popolare client bittorrent, uTorrent.

La scoperta è da imputare al ricercatore Tavis Ormandy, il quale ha scovato la falla nell'applicazione Windows ma anche nella versione uTorrent Web del client, che è stata lanciata qualche tempo fa e non richiede il download dell'app.

Immediata è arrivata la risposta di BitTorrent, attraverso un comunicato diffuso per TorrentFreak ed in cui sottolinea che l'ultima beta rilasciata è al riparo dalla falla. Ormandy però ha invitato gli utenti a scrivere a BitTorrent per esortarli a rilasciare una patch definitiva nel minor tempo possibile, e nel frattempo ha consigliato agli utenti di non usare il client.

Il 2018 passerà alla storia come l'anno che celebrerà il decennale dalla creazione del Bitcoin, la moneta virtuale più popolare al mondo.

A tal proposito, l'Università Telematica Niccolò Cusano ci ha inviato un'interessante infografica battezzata "2008/2018 - 10 anni di Bitcoin in dieci punti" in cui spiega in pochi punti quali sono state le tappe fondamentali che hanno portato il Bitcoin a diventare la criptovaluta più importante al mondo.

E' stata anche una giornata di dichiarazioni per l'amministratore delegato di Apple. Tim Cook, infatti, è stato intervistato dopo aver ricevuto il titolo di "società più innovativa al mondo" da parte di Fast Company, ed ha rilasciato delle dichiarazioni che sicuramente faranno discutere.

Il CEO della compagnia di Cupertino, infatti, ha affermato che l'obiettivo di Apple non è solo guadagnare soldi, ma di innovare il mondo.

E' anche continuato il nostro coverage in vista del Mobile World Congress. Attraverso il video pubblicato su YouTube vi abbiamo parlato della nuova gamma che Nokia potrebbe presentare al Mobile World Congress, che probabilmente sarà composta dal Nokia 9, il 7 Plus ed uno smartphone basato su Android One, probabilmente l'ideale per far girare Messenger Kids di Facebook, la nuova applicazione del motore di ricerca che ha scatenato non poche polemiche.